Мудров перемудрил
№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
В Приморском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу депутата Законодательного собрания Дмитрия Мудрова.
Депутат заключал договоры с подставной компанией о передаче в аренду научно-исследовательских судов по 100 долл. в сутки. А потом эти же корабли сдавал в аренду другой фирме за 2–5 тыс. долларов.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока.
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