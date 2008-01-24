Каков хозяин…
№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
В Башкортостане житель Нефтекамска Александр Спиридонов приговорен к двум месяцам лишения свободы за то, что натравил бойцовую собаку на малолетнюю девочку.
19-летний Александр Спиридонов, который работал в одном из местных детских оздоровительных центров инструктором по туризму, распивал горячительные напитки с приятелями во дворе своего дома. Рядом гуляли дети. Тут же бегала собака инструктора – доберман. Пытаясь доказать, что у пса хорошая хватка, он дал команду атаковать малолетних детей. Собака набросилась на восьмилетнюю девочку и прокусила ей нос.
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