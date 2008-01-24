Окно в Европу
№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
19 сотрудников Управления гражданства и иммиграции Латвии задержаны местной полицией за торговлю латвийскими паспортами. Покупателями были россияне, белорусы и украинцы, стремившиеся попасть в Шенгенскую зону без проблем.
Документы у коррумпированных чиновников покупали за 70–100 тыс. евро. Паспорта вовсе не были подделкой – данные на их обладателей вносили во все реестры и электронные системы страны, и таким образом покупатели становились полноправными гражданами Евросоюза. За время деятельности преступной группы в 2004–05 гг. нелегально было выдано более 100 паспортов, обладатели которых установлены местной полицией.
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