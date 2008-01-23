Тюремная кулинария

Промывание супа



КУЛИНАРНЫЕ традиции российских тюрем не отличаются французской изы­сканностью. Но и не уступают в разнообразии рецептов и изобретательности «камерных» шеф-поваров. Увы, источником вдохновения как для российских, так и для французских тюремных кулинаров является скудость официального тюремного рациона и отсутсвием оборудования, например - конвекционных печей.

В тюрьмах на пространстве бывшего СССР (особенно этим «славятся» тюрьмы Украины, Калмыкии и Киргизии) гастрономическая проблема выглядит особенно гипертрофированно.

Прием пищи в отдельных тюрьмах напоминает какой-то изуверский ритуал. Особенно ярко это видно после раздачи похлебки. Получив положенную пайку, арестант идет к параше и аккуратно сливает с тарелки всю жидкость, затем тщательно промывает водой из-под крана все то, что остается на тарелке. Затем снова сливает и снова промывает. Так продолжается до тех пор, пока из «блюда» не вымывается весь комбижир, который можно удалить.

На тюремных кухнях проблему обеспечения заключенных углеводами и жирами решают незатейливо – в котел с по­хлебкой, не скупясь, вваливают несколько килограммов комбижира. Самое невинное последствие такого рациона – изжога и гастрит. При длительном по­треблении возникают проблемы с сосудами. И они лишь обостряются в условиях закрытого существования в замкну­том простран­стве. Поэтому бывалые зэки по-своему стерилизуют пищу. У некоторых наиболее настойчивых зак­люченных на вымывание уходит около часа.

Затем начинается второй этап знакомства с обедом. Из тарелки изымаются гнилые и прочие подозрительные кусочки пищи. Учитывая тот факт, что тюремная пайка не такая уж и большая, нетрудно догадаться, что остается в миске после всех этих манипуляций.

Теперь можно перейти к треть­ему, заключительному, этапу приготовления пищи. Необходимо сделать это съедобным. Одни заливают содержимое горячей водой, другие тщательно его перемешивают, добавляя в тюремную пайку продукты, переданные с воли. В этой части все зависит от фантазии и кулинарных способностей каждого конкретного арестанта.



Пирожки «Острожские»



ЧЕЛОВЕК, однажды попробовавший тюремный хлеб, никогда не забудет и ни с чем не спутает вкус этого странного продукта. Если искать какие-то сравнения, то больше всего он напоминает вкус пластилина или оконной замазки. По консистенции тюремный хлеб тоже больше похож на какой-то строительный материал. Его вязкий и липкий мякиш, брошенный в стену, может запросто прилипнуть к поверхно­сти. А по истечении двух-трех дней намертво застывает, как гипс или глина. Именно благодаря этому свойству его зачастую используют не для еды, а для изготовления различных тюремных поделок: фигурок людей и животных, шахмат, четок и даже икон. Из хлебного мякиша мастера лепят любые формы, которые после высыхания раскрашивают красками. Такие сувениры есть в любом тюремном музее. Часто их можно купить и в магазинах, куда такой товар попадает из тюремных мастерских.

Своими особыми свойствами тюремный хлеб обязан традиции, которая появилась во времена совет­ской власти. В СССР в тюрьмы поставлялся хлеб так называемой специальной, а попросту говоря, второй выпечки. Что это такое? Это хлеб из переработанных хлебных отходов. То есть старый, нерас­проданный в магазинах хлеб. На хлебозаводах его перемалывают, растворяют в воде, смешивают с отрубями и жмыхом, добавляют муку и дрожжи и выпекают второй раз. Хлеб второй выпечки и сейчас в большинстве случаев подается к столу заключенным российских тюрем.

Положение спасают только собственные пекарни, которые есть в некоторых тюрьмах, а также тюремные магазины, где заключенные могут купить себе обычный хлеб. Поскольку возможность пользоваться тюремным ларьком существует не всегда, нормальный хлеб остается тюремным деликатесом. И вполне может служить главным блюдом празд­ничного стола – новогоднего или в день рождения кого-то из заключенных.

Одним из распространенных рецептов российской тюремной кулинарии являются «яблочные пирожки». Для их изготовления в тюремном ларьке покупают банку яблочного повидла и несколько батонов белого хлеба (эти продукты можно также получить в передаче «с воли»). Корка с батона аккуратно срезается, и из нее делаются сухари. А вот мякиш разрезается на пласты. На них выкладывается повидло. После чего пласт заворачивается, а края защипываются. В какой-то дополнительной обработке такие «пирожки» не нуждаются.



У кого хороший стол – у того хороший стул



ЕДА в тюрьме перестает быть источником получения удовольствия, развле­чением. На первое место выходят питательные и полезные свойства еды или, наоборот, те негативные для здоровь­я последствия, которые может повлечь потребление тюремной баланды. Поэтому «тюремная диета» при всей ее кажущейся примитивности и даже патологичности является результатом многолетнего коллективного опыта. На самом деле она отличается продуманность­ю и основательностью.

По причине отсутствия в камерах холодильников зэки редко просят, чтобы им передавали колбасу, сыр и т.д. Предпочтение отдается натуральным продуктам, которые могут долго храниться: крупы, сало, цельное сухое молоко, мед, сухофрукты, орехи. Даже сливочное масло в тюрьме не в ходу. Лучше всего маргарин или растительные жиры: они дольше хранятся, и, что тоже немаловажно, в них меньше холестерина и собственно жира.

Орехи и сухофрукты в условиях тюрьмы – вообще исключительный источник витаминов, минеральных веществ и «долгих» углеводов. Замечено, что люди с продолжительным опытом тюремной жизни не страдают болезнями обмена веществ, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом! По словам бывалых заключенных, пресловутые тюремные голодовки – проб­лема скорее для тюремной администра­ции, чем для заключенных. В тюрьме, где нет кулинарных соблазнов, голодовки переносятся значительно легче, чем на воле, и способствуют скорее оздоровлению, которое достигается за счет очищения организма. Известны случаи, когда заключенные обходились вообще без пищи по 18–20 дней и начинали есть только в принудительном порядке.

Обычное же меню, которое в ходу у самих заключенных, включает такие блюда, как отварной рис с жареными овощами (лук, морковь); запаренная чечевица с луком; лапша быстрого приготовления; гречка со шкварками. Все это готовится прямо в камере, в мисках и кружках, которые разогреваются над пламенем факелов, сделанных из свернутых в тугую трубку газет и полиэтиленовых пакетов.



Праздничный стол

на нарах



Вопреки распространенному стереотипу, заключенные европейских и американских тюрем также лишены возможности готовить в камерах еду, которая им нравится. И хотя меню в зарубежных тюремных столовых по разнообразию может соперничать с нашими ресторанами, зэки и там вынуждены идти на всевозможные ухищрения, чтобы разнообразить свой рацион блюдами собственного приготовления.