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Мошенничество по-африкански

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Алим ДЖИГАНШИН, газета «Щит и меч» – специально для еженедельника «Аргументы неделi» ]

Мошенничество <nobr>по-африкански</nobr>

 ОДНА барышня добровольно вверила в руки респектабельных мошенников кровно заработанные да еще и одолженные у друзей доллары. Как оказалось – только для того, чтобы через сутки убедиться, что ее благополучно надули.

 Схема проста, как три копейки. Россияне доверчивы, особенно если перед ними иностранец, да еще «дипломат».

 Итак, африканец, работник «зарубежного представительства», знакомится с обывателем. Приводит к нему еще более респектабельного соплеменника, который просто излучает богатство и благополучие. Этот заморский гость в беседе жалуется на заминку в поступлении на его счет серьезных денежных средств. А затем будто невзначай делится секретом, как при наличии солидной долларовой суммы преумножить ее минимум вдвое. Будто бы для этого у него есть необходимые химреактивы и бумага. Дело за малым – необходимо наличие морозильной камеры и собственно самих денег.

 Будущей жертве демонстрируется разовый химический опыт, когда из долларовой купюры путем неких манипуляций с бумагой и реактивами появляются две, а то и больше банкнот аналогичного достоинства. Ошарашенному зрителю, естественно, не до проверки номеров купюр.

 Доверчивого россиянина, пораженного открывшимися перспективами, мошенники провоцируют на поиски крупной суммы. Потому что химический процесс настолько затратен, что проводить манипуляции имеет смысл с суммой никак не менее 20, 30, а то и 50 тыс. долларов. Сумма берется мошенниками «на глазок» в зависимости от поведения жертвы.

 Одураченный простак бегает по знакомым, собирая деньги. Набрав нужное количество, вручает их гостю из Африки. Тот колдует над упаковками денег, трамбуя их и пересыпая «дорогущими» реактивами. После чего запакованными кладет в морозилку обычного домашнего холодильника с наказом – не открывать минимум сутки, пока все купюры не пропитаются и не приобретут свое «волшебное» достоинство.

 Вам смешно? А люди верили. Чтобы через сутки остаться с резаной бумагой в руках и пониманием, что преступники выиграли сутки форы на заметание следов.

 Недавно сотрудники УФСБ и УБЭП УВД по Ульяновской обл. задержали двух уроженцев далекого Камеруна, которые промышляли подобным бизнесом. Якобы ими освоен рецепт провоза жженых купюр, на которые пограничники смотрят сквозь пальцы. В качестве ноу-хау – «Эликсир восстановления» банкнот. Зрителям демонстрируется жженая бумага, которая превращается в полновесные банкноты количеством в два-три раза больше первоначального.

 В качестве основы для волшебных превращений они требовали 100 тыс. долларов. В условленный час в офис к потенциальным жертвам мошенники пришли с чемоданом из крокодиловой кожи с «химреагентами». Там их уже поджидали оперативники. Теперь «колдуны» дают показания и изображают раскаяние.

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