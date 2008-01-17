Кингисеппцы осуждены
№ 3(89) от 17.01.2008 [ «Аргументы Недели » ]
МОСГОРСУД огласил приговор по делу лидера и шести участников кингисеппской группировки. Имран Ильясов приговорен к 19 годам колонии строгого режима, 6 других участников получили от 6 до 9,5 лет. На счету этой группировки тоже заказные убийства, разбои, вымогательства.
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