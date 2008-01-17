Ореховские раскалываются
№ 3(89) от 17.01.2008 [ «Аргументы Недели » ]
НАЧАЛИСЬ судебные слушания по делу трех киллеров из орехово-медведковской ОПГ. Их обвиняют в покушении на руководителя компании «Русское золото» Александра Таранцева, организации двух взрывов и других преступлениях. Среди подсудимых – Алексей Шерстобитов по кличке Леша Солдат. На счету ореховской ОПГ 55 доказанных убийств и 12 покушений.
В ходе следствия Алексей Шерстобитов начал давать показания, признавшись, что давно хотел завязать с криминальным прошлым.
А это прошлое было бурным во второй половине 90-х гг., когда шел очередной передел сфер влияния между группировками. И взрывы, которые фигурируют в этом деле, были предназначены конкурентам по криминальному бизнесу из измайловской ОПГ.
А в 1999 г. Шерстобитову, Погорелову и Вилкову заказали убийство Александра Таранцева – президента компании «Русское золото», которая управляла Митинским, Тушинским, Пражским, Дорогомиловским и Покровским рынками Москвы.
На этих рынках бандиты намывали «черного нала» не меньше, чем на золотых приисках. И главное – все под боком, а не в далеком Магаданском крае, только Таранцев мешал.
Его хотели убрать по последнему слову техники – использовать оружие с дистанционным управлением. Рядом с офисом «Русского золота» в «Жигулях» бандиты установили автомат с оптическим прицелом и видеокамерой. Но эта конструкция сработала совершенно не вовремя, включилась сама, в результате чего был убит охранник офиса и ранены двое сотрудников компании. Слушания продолжаются.
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