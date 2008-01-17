Ядовитое сообщество

11 ЯНВАРЯ вступил в законную силу приговор членам преступного сообщества за совершение разбойных нападений и краж в Тамбовской и других областях России.

Напомним, что самый крупный удар по так называемой тамбовской ОПГ был нанесен в прошлом году, когда в Санкт-Петербурге арестовали авторитетного бизнесмена Кумарина (он же Барсуков).

И вот теперь обезврежена еще одна бригада из этой структуры.

В 2003 г. Сергей Иванов создал команду, в которую вовлек еще нескольких жителей Мучкапского района Тамбовской области. В течение двух лет они совершали разбойные нападения на граждан и кражи товарно-материальных ценностей и ядохимикатов из различных сельхозпредприятий и государственных учреждений Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Саратовской областей.

Похищенные яды сбывали за границу через граждан Прибалтики.

Тамбовский областной суд признал членов группировки виновными в кражах, разбоях, незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Организатора приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальным – Андрею Малышеву, Валерию Жирову, Ивану Мишину и Евгению Ансимову – дали от 5,5 до 9,5 лет.