«Звезды» падали…

Январь



ТРАГЕДИЯ случилась 19 января. В Моск­ве с балкона пятого этажа упал певец и композитор Мурат Насыров. Он выбросился с православной иконой в руках. Версии о заказном убийстве музыканта не нашли подтверждения до сих пор.

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против персонала детской город­ской больницы № 15. Здесь младенцам неоднократно заклеивали рты лейко­пластырем, чтобы они вели себя спокойно.



Февраль



В ТОБОЛЬСКЕ майор милиции Миршат Искандаров ехал по своим делам по Комсомольскому просп. города на служебной машине «Vоlvо 940». Пешеходы, переходившие дорогу на зеленый свет светофора, не пропустили майора, ехавшего на красный. Искандаров вышел из машины и ударил кулаком в лицо одного из них. Милиционера приговорили к году лишения свободы.

Студент-заочник пятого курса Ростовского госуниверситета путей сообщения Николай, по фамилии Живой, предложил одному из преподавателей тысячу рублей, чтобы тот написал за него кон­трольную. Преподаватель работу сделал. И вот тогда студент объявил себя секретным агентом ФСБ. Он рассказал, что у него есть записи телефонных переговоров и показания других студентов, изобличающие преподавателя, и по­обещал посадить его в тюрьму, «если начальник не помешает».

«Начальником» отдела ФСБ представился другой студент – Амир Салихов, который сказал, что за 100 тыс. руб. дело можно замять. Только тогда преподаватель обратился к настоящей службе безопасности. После передачи студентам 50 тыс. меченых рублей сотрудники УФСБ по Ростовской обл. задержали мнимых «коллег».



Март



В ОРЕНБУРГСКОЙ обл. дворняжка согрела своим телом грудного младенца, которого четверо братьев Хабасовых не стали убивать. Они просто выбросили ребенка на мороз. Остальных жертв не щадили, чтобы завладеть их жильем. Они подыскивали неблагополучные семьи, имеющие дома и квартиры в Оренбурге. После спаивали владельцев жилья и хладнокровно убивали их самих и их родственников как нежелательных свидетелей. Менее чем за год Хабасовы лишили жизни девятерых. Свои жертвы они забивали битами и железной арматурой, закалывали или душили. Затем трупы оставляли в скотомогильниках и безлюдных местах близ Оренбурга.

Тамбовские милиционеры Алексей Михалев и Андрей Попов везли задержанного Александра Поварова в наркологический диспансер. Задержанный выпрыгнул из салона машины, но правоохранители его догнали. Михалев свалил Поварова на землю, ударив резиновой дубинкой по голове. На помощь подо­спел Попов, и они вместе стали избивать задержанного. После этого отвезли Поварова чуть дальше и вытолкали из машины на асфальт. Сев за руль, Попов несколько раз переехал его. Потерпевший скончался. Подсудимые своей вины не признали. Суд присяжных приговорил их к 15 годам лишения свободы.



Апрель



13 АПРЕЛЯ, за один только день, на дорогах России погибли 33 человека.

В Читинской обл. инспектор ДПС застрелил отца троих детей Виктора Кокташева за то, что тот не остановился по сигналу милиционера. Убийца получил полтора года условно, так как его коллеги убедили суд, что выстрелы были случайными.



Май



ВСТУПИЛ в силу приговор суда против группы Яниса Полихраниди. В его команду входили Михаил Васильев, Юрий Донцов, Станислав Харламов, Григорий Козлов и Светлана Александрова. Группа функционировала на территории Моск­вы, Санкт-Петербурга и Архангельской области. Эти люди подкупали детей и снимали порно. Материалы размещали в Интернете. Деньги за просмотр получал Полихраниди и распределял между соучастниками. Его посадили на десять лет. Остальные получили от 4 до 5 лет лишения свободы.



Июнь



В МОСКВЕ совершено покушение на автора цикла передач «Спецрасследование» Первого канала, постоянного автора нашей газеты Андрея Калитина. Киллер прострелил журналисту предплечье. За неделю до этого Андрей закончил писать книгу об «алюминиевой мафии». Дело на контроль взяли руководители МВД и Генпрокуратуры. Результатов расследования пока нет.

В Кемеровской обл. возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в колонии строгого режима № 4. Там четверо осужденных, во­оруженных металлическими трубами, напали на помощника оперативного дежурного, младшего инспектора отдела безопасности и одного из осужденных. «Зека» убили сразу, охранников избили. Затем сели в машину, которую ремонтировали в гараже, и потребовали выпустить их из колонии. В противном случае заложников обещали убить, применив самодельные ножи и взрывное устрой­ство. Двое из бунтовщиков уже имели судимости за убийства. Было принято решение открыть огонь. Один из осужденных получил смертельное ранение, остальные задержаны. Заложники не по­страдали.



Июль



30-ГО числа сотрудники Генпрокуратуры отметили 100-летие со дня рождения бывшего Генерального прокурора СССР Романа Андреевича Руденко, главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе (см. ниже).

В Читинской обл. милиционеры задержали «Газель», в которой нашли 129 лап убитых медведей. Товар контрабандой везли в Китай, где цена за одну лапу доходит до тысячи долларов.

В Санкт-Петербурге освобождены Саша и Дима Бородулины. Дети были похищены неизвестными, которые требовали выкуп. Прокуратура подчеркнула, что операция проходила «без силовых мер и без выкупа». По данным «АН», активным переговорщиком с похитителями выступал бизнесмен Кумарин, который позже был арестован (см. ниже). Похитители пока не задержаны.



Август



АРЕСТОВАН гражданин Барсуков, он же – Кумарин (см. выше). Ему предъявляют обвинения в совершении ряда преступлений, в том числе убийства и покушения на организацию заказного убийст­ва.

На Старой Коптяковской дороге в окрестностях Екатеринбурга нашли фрагменты тел двух человек с признаками насильственной смерти. Есть версия, что обнаруженные останки принадлежат Цесаревичу Алексею Николаевичу Романову и Великой княжне Марии Николаевне Романовой, расстрелянным в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге.

Сентябрь



В УЛЬЯНОВСКЕ завершено расследование деятельности группировки, в которую входили тренер и инструктор одного из спортивных каратэ-клубов, а также девушка, занимавшаяся оказанием сексуальных услуг в нетрадиционной форме. Эти услуги тайно снимали на видео, а потом шантажировали клиентов, требуя с них от 100 до 300 тыс. рублей.



Октябрь



В ЕКАТЕРИНБУРГЕ сотрудника милиции Александра Старкова, адвоката Юрия Акатова, заместителя директора городского лицея Владимира Лобова, массажиста Сергея Маляренко и кочегара Александра Сипакова обвинили в 130 преступлениях против несовершеннолетних. Жерт­вами были дети из неблагополучных семей либо провинившиеся в лицее. Угрожая «двойками» в дневнике и вызовом родителей в школу, их принуждали к извращенному сексу, сцены которого снимали на видео. Съемки продавали через Интернет. Некоторых детей отправляли в Санкт-Петербург к состоятельным клиентам. После ареста милиционер Старков покончил с собой в следственном изоляторе. Остальные приговорены к 16–20 годам лишения свободы.



Ноябрь



ПРОВОДИТСЯ проверка законности действий руководства портов, а также капитанов судов, пострадавших во время шторма в акватории портов «Кавказ» и Новороссийск.

11 ноября 2007 г. во время шторма у порта «Кавказ» произошел разлом корпуса танкера «Волганефть–139». На борту находилось 13 членов экипажа и 4077 тонн мазута. Экипаж судна эвакуирован, пострадавших нет. Около 1200 тонн мазута вылилось в акваторию порта. В тот же день в порту «Кавказ» затонуло судно «Вольногорск», получило трещину судно «Волганефть-123», затонуло судно «Нахичевань» с экипажем 11 человек и грузом в 2365 тонн гранулированной серы. Три матроса спасены, три погибли. Затонул сухогруз «Ковель». Экипаж спасен, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело «по факту преждевременного распространения информации в СМИ из прокуратуры Южного федерального округа».



Декабрь



В СМОЛЕНСКЕ за контрабанду осужден поляк Януш Гугалка. Сотрудники УФСБ вместе с таможенниками подозревают его в контрабанде икон «Богоматерь Нечаянная радость», «Собор семи архангелов», «Воскресение Христово – сошествие в ад», «Богоматерь Владимирская», «Архангел Михаил», «Тихвинская Богоматерь», «Святая Троица», «Распятие с предстоящими», «Богоматерь Ахтырская» и деревянного восьмиконечного креста с изображением распятия.

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка подписал приказ о награждении за безупречную службу медалью «Ветеран прокуратуры» Михаила Григорьевича Баранова, которому 18 декабря исполнился 101 год. Он даже Руденко пережил (см. выше).