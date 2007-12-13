Заказ на смерть
№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
НАВЕРНОЕ, в любви до гроба клялись друг другу на собственной свадьбе милиционер Александр Белокопыт и его жена Наталья. Время шло, семейный быт заедал. Между тем Александр вырос до должности замначальника ГУВД по Ставропольскому краю. И вдруг ужасная весть – Белокопыт застрелен неизвестными.
Расследование шло почти год. На днях краевой суд вынес приговор по этому делу. Виновным в убийстве признали местного жителя Вячеслава Водовских. Выявлен и заказчик преступления: супруга милиционера!
С Натальей Белокопыт Вячеслав познакомился в январе 2007 года. Та предложила ему убить мужа. Обещала миллион рублей. Когда он согласился, будущая вдова показала свой дом и передала ружье с двумя патронами. В тот же день, дождавшись возвращения Александра домой, убийца выстрелил ему в голову. Милиционер погиб на месте.
А от Натальи киллер получил только три тысячи рублей.
Теперь его приговорили к 16 годам лишения свободы. Женщину пока отправили в психиатрический стационар.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес