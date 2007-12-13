Заказ на смерть

НАВЕРНОЕ, в любви до гроба клялись друг другу на собст­венной свадьбе милиционер Александр Белокопыт и его жена Наталья. Время шло, семейный быт заедал. Между тем Александр вырос до должности замначальника ГУВД по Ставропольскому краю. И вдруг ужасная весть – Белокопыт застрелен неизвестными.

Расследование шло почти год. На днях краевой суд вынес приговор по этому делу. Виновным в убийстве признали местного жителя Вячеслава Водов­ских. Выявлен и заказчик преступления: супруга милиционера!

С Натальей Белокопыт Вячеслав познакомился в январе 2007 года. Та предложила ему убить мужа. Обещала миллион рублей. Когда он согласился, будущая вдова показала свой дом и передала ружье с двумя патронами. В тот же день, дождавшись возвращения Александра домой, убийца выстрелил ему в голову. Милиционер погиб на месте.

А от Натальи киллер получил только три тысячи рублей.

Теперь его приговорили к 16 годам лишения свободы. Женщину пока отправили в психиатрический стационар.