Когда в Таежном темно

В КОНЦЕ мая в Нижнеудинском районе остались без электрообеспечения жители отдаленного поселка Таежный. Большинство населения этого небольшого населенного пункта в прибайкальской глубинке – люди пенсионного возраста. Неожиданно погас свет в 26 жилых домах, в начальной школе, в фельдшерском пункте, в клубе, в почтовом отделении и в магазине. Осмотр высоковольтной воздушной линии специалистами показал, что исчезли 36 опор (их просто спилили) и 8 километров провода. Для восстановления поврежденной линии потребовалось несколько недель.

Расследование уголовного дела было взято на особый контроль прокуратурой Иркутской области.

Преступники были пойманы. Ими оказались шестеро молодых людей, проживающих в поселке Алзамай, расположенном в том же районе.

Мотивом совершения преступления послужило непреодолимое желание заработать деньги, сдав провод в пункт приема металла.

В Нижнеудинском городском суде начались судебные слушания.