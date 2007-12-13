Когда в Таежном темно
№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Оксана ЗАПОЛЬСКАЯ ]
В КОНЦЕ мая в Нижнеудинском районе остались без электрообеспечения жители отдаленного поселка Таежный. Большинство населения этого небольшого населенного пункта в прибайкальской глубинке – люди пенсионного возраста. Неожиданно погас свет в 26 жилых домах, в начальной школе, в фельдшерском пункте, в клубе, в почтовом отделении и в магазине. Осмотр высоковольтной воздушной линии специалистами показал, что исчезли 36 опор (их просто спилили) и 8 километров провода. Для восстановления поврежденной линии потребовалось несколько недель.
Расследование уголовного дела было взято на особый контроль прокуратурой Иркутской области.
Преступники были пойманы. Ими оказались шестеро молодых людей, проживающих в поселке Алзамай, расположенном в том же районе.
Мотивом совершения преступления послужило непреодолимое желание заработать деньги, сдав провод в пункт приема металла.
В Нижнеудинском городском суде начались судебные слушания.
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