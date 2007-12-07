//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Ван Дамм с обрезом

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Олег УТИЦИН ]

Ван Дамм с обрезом

НА ПРОШЛОЙ неделе в Омской обл. судили бывшего вице-президента Алтайского отделения Федерации кикбоскинга России Юрия Коваленко.

Причем за преступления, которые он совершил 17 (!) лет назад. После этого он 14 (!) лет был в бегах.

Все началось в далеком 1990 г., как следует из материалов обвинения. В Омске во время криминальных разборок были убиты три человека. Вечером 16 апреля на территории Омского асфальтобетонного завода Коваленко выстрелил из обреза зарядом дроби в 20-летнего омича. Причина – месть за убийст­во своего знакомого. Оппонент скончался на месте.

Вечером того же дня, поссорившись еще с двумя гражданами, Коваленко не стал применять красивых приемов героя фильма «Кикбоксер», а опять достал дробовик. В итоге – еще два трупа.

Недолго думая, спортсмен купил себе паспорт на чужое имя и уехал в город Белокуриху Алтайского края. Там он так активно тренировался, что стал вице-президентом Алтайского отделения общественной организации «Федерация кикбоксинга России».

Юрия Коваленко задержали в августе 2004 г., суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Способные спровоцировать ядерную войну России и США страны перечислил аналитик

Способные спровоцировать ядерную войну России и США страны перечислил аналитик

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какие государства способны спровоцировать ядерный конфликт между РФ и Соединенными Штатами. Точка зрения аналитика приведена в материале, выложенном в сети.

//Политика

Глава МИД Украины назвал отношения между Москвой и Киевом "оттепелью"

Глава МИД Украины назвал отношения между Москвой и Киевом "оттепелью"

Руководитель украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко в пятницу, 13 сентября, охарактеризовал текущее состояние отношений между Российской Федерацией и Украиной как "оттепель".

//В мире

Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Киевские военные могли отбить у России Крым в период присоединения полуострова к РФ. Соответствующее заявление сделал некоторое время назад Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины.

//новости партнеров

//В мире

Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Украине будущей зимой угрожает газовый коллапс. С соответствующим предупреждением на своей странице в социальной сети Facebook выступил некоторое время назад Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

//Общество

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

- Наша общая задача – сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным. Уверен, новый импульс для роста и развития Ростову-на-Дону придадут нацпроекты, - сказал губернатор Дона Василий Голубев.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Иностранный экономист объяснил, что причиной трудности в отношениях между Россией и Европой являются Соединённые Штаты. По его словам, Москва должна сначала наладить отношения с Вашингтоном.

//В мире

Бывший премьер самопровозглашенной ДНР раскрыл условие грядущего распада Украины

Бывший премьер самопровозглашенной ДНР раскрыл условие грядущего распада Украины

Украинское государство в будущем ожидает распад. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад Александр Бородай, глава Союза добровольцев Донбасса, бывший премьер-министр самопровозглашенной ДНР.

//Шоу-бизнес

СМИ узнали, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния

СМИ узнали, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния

Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в одной из столичных клиник, и врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому. О том, что медики ввели Заворотнюк в кому, передал РЕН-ТВ.

//В мире

Глава парламента Крыма Константинов предложил Зеленскому узаконить границы Украины

Глава парламента Крыма Константинов предложил Зеленскому узаконить границы Украины

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому узаконить реальные государственные границы Украины, без Крыма и Донбасса.

//Новости партнеров

//Общество

Московским водителям советуют не парковаться сегодня под деревьями

Московским водителям советуют не парковаться сегодня под деревьями

Московским автомобилистам рекомендуют в субботу, 14 сентября, не парковаться под деревьями и рекламными щитами. Об этом сообщает сегодня утром Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

//Общество

СКР: В городе Лиски родители признались, что мучили своего ребенка. Возбуждено уголовное дело

СКР: В городе Лиски родители признались, что мучили своего ребенка. Возбуждено уголовное дело

В городе Лиски Воронежской области 29-летний мужчина и его 24-летняя жена два года издевалась над своим семилетним сыном. В отношении родителей мальчика было возбуждено уголовное дело.

//Новости СМИ2

//Культура

Актриса Вера Алентова впервые вышла в свет после слухов о пластике

Актриса Вера Алентова впервые вышла в свет после слухов о пластике

77-летняя актриса Вера Алентова на днях впервые вышла в свет после слухов о пластике. Знаменитая артистка появилась на открытии 70-го театрального сезона в Московском драматическом театре.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают экстравагантную свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова

В сети обсуждают экстравагантную свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова

В сети обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Пользователи сети разделились на тех, кто восхищается экстравагантным праздником Собчак и Богомолова, тех, кто равнодушен и тех, кто критикует.

//Наука

Историк рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

Историк рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал сотрудникам СМИ, как по фамилии можно выяснить происхождение своего рода.

//В мире

Трамп рассказал, кто его "любимый диктатор"

Трамп рассказал, кто его "любимый диктатор"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на полях саммита "Большой семерки" во Франции рассказал, кто его самый "любимый диктатор". Соответствующую информацию предоставили очевидцы.

//Шоу-бизнес

Нейрохирург рассказал, можно ли вылечить рак мозга последней стадии, который якобы диагностирован у Заворотнюк

Нейрохирург рассказал, можно ли вылечить рак мозга последней стадии, который якобы диагностирован у Заворотнюк

Нейрохирург Александр Тушев рассказал, что есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. По словам врача, если опухоль сопровождается отеком, то это означает, что у человека 3 или 4 стадия.

//В мире

Пушков оценил заявление Кучмы о "сговоре" против Украины

Пушков оценил заявление Кучмы о "сговоре" против Украины

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.

//Новости партнеров

//В мире

Зеленский cобирается "много чего сказать" на встрече с Путиным

Зеленский cобирается "много чего сказать" на встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, и у него есть "много чего сказать" в ходе переговоров с российским лидером.

//В мире

Курс ДНР на вхождение в состав России не противоречит Минским соглашениям - заявил Пушилин

Курс ДНР на вхождение в состав России не противоречит Минским соглашениям - заявил Пушилин

Курс ДНР на вхождение в состав России не противоречит Минским соглашениям, заявил глава самопровозглашенной Донецой народной республики Денис Пушилин.

//В мире

Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре

Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре

Леонид Кучма предполагает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать Владимира Зеленского к уступкам России.

//Шоу-бизнес

Продюсер Андрей Разин сообщил о диагнозе Анастасии Заворотнюк и призвал молиться

Продюсер Андрей Разин сообщил о диагнозе Анастасии Заворотнюк и призвал молиться

Продюсер Андрей Разин сообщил о диагнозе 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк и призвал молиться за нее. По словам Разина, группа "Ласковый май" очень молится за Анастасию Заворотнюк.

//В мире

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году украинцы хотели союза с Россией

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году украинцы хотели союза с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" украинские граждане голосовало за союзное с Россией государство.

//Общество

Эдвард Сноуден перевез из США свою возлюбленную и тайно женился

Эдвард Сноуден перевез из США свою возлюбленную и тайно женился

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ), два года назад перевез в Россию свою девушку Линдси Миллс и в Москве они поженились.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии Заворотнюк, но ситуация крайне опасная. Актриса может ее не пережить
2

Четвертая стадия рака мозга. Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии
3

"Блудница идет в церковь к Богу, в которого она не верит. Да ее не венчать надо, а изгонять бесов", блогер о свадьбе Собчак
4

Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак
5

Единственный возможный сценарий нападения Украины на Крым раскрыл эксперт НАТО

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры