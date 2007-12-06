Бригада «С»
№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Роман НИКОЛАЕВ ]
Дело первое. Бандорины
В БАНДЕ жестокого уголовника Молчанова были два подполковника УБОП ГУВД области – Валерий Жирнов и Николай Торгашов. Четыре года банда, вооруженная не хуже любого спецназа (список оружия и специальной разведывательной техники не умещается на нескольких листах!), держала в страхе целую область. В их распоряжении были милицейская форма, удостоверения офицеров милиции и, главное, самая свежая, самая полная и самая секретная информация о том, чем занята вся местная милиция.
Впервые попробовали свои силы бандиты 26 декабря 2000 года. Напали на дом предпринимателя Заикина. Богатый «улов» в 18 тыс. долл. воодушевил их. Следующая жертва – Бентемир Шамхалов. За похищенную жену бизнесмена бандиты получили 70 тыс. долларов. Прикрытие со стороны Жирнова и Торгашова гарантировало неприкосновенность. Дела пошли успешно.
Осенью 2004 г. банда Молчанова выбрала очередную жертву – семью Бандориных. Глава семьи, на тот момент 76-летний, Михаил Бандорин, до недавнего времени – второй человек в ОАО «Югтрансгаз». Его старший сын Алексей был председателем совета правления «Газнефтьбанка» и главой страховой компании «Согаз». И наконец, младший сын Евгений работал руководителем медицинской службы «Югтрансгаза».
Евгения Бандорина похитили вечером 20 сентября 2004 г., когда он возвращался от родителей. На машине с милицейскими номерами его провезли практически через весь город на окраину и заперли в гараже. Там и держали в течение двух недель. Жизнь Евгения оценили в 1 млн. долларов.
Вскоре бандиты переправили Бандориным две видеокассеты с записью обращения захваченного Евгения.
Но розыск результатов не давал. Ведь к расследованию имел доступ «их» человек – подполковник Жирнов.
2 октября банда предложила Бандориным привезти деньги к «новому» мосту через Волгу и спрятать в тайнике. Его приметой была белая тряпка на одном из указателей. Брат похищенного Алексей нашел там записку с новым указанием места. Вместе с ним были его охранник, водитель и лейтенант городского УВД Виктор Пруцких. Вся группа выехала по маршруту, указанному в записке. Вновь поиск тайника (на острове Котлубань). И вот деньги лежат под старой покрышкой в указанном месте.
Милицейское оцепление мог не заметить только мертвый. Разворачивалась почти войсковая операция. Но на острове тем не менее произошла трагедия. Бандиты, которых обнаружил лейтенант Пруцких недалеко от тайника, расстреляли всех из автоматов и скрылись на моторной лодке. Однако деньги они так и не успели прихватить. Вероятно в отместку за неудачу, в ту же ночь расправились с похищенным Евгением. Его труп с проломленным черепом был обнаружен в лесопосадках. На похоронах братьев Бандориных и Пруцких портрет последнего нес Жирнов!
Через два дня после похорон бандиты снова позвонили Бандориным и заявили, что покойный «остался им должен». Деньги надо бы отдать!
Делом, наконец, занялась федеральная сыщицкая бригада. Это сразу дало результат. Бандитов взяли. Но руководство Саратовского ГУВД никакого наказания не понесло. Даже после того, как по области поползли странные слухи о причастности к продажам угнанных импортных автомобилей одного из генералов ГУВД, участника секретных совещаний по той «бандоринской» операции. Он просто тихо подал в отставку, и все!
Дело второе. Короткое и ясное
Пять лет назад у состоятельного саратовца угнали дорогую машину: Lexus LX 470. Старший оперуполномоченный по особо важным делам управления собственной безопасности ГУВД области майор Николай Таганов в марте этого года вдруг предложил потерпевшему за 10 тыс. долл. вернуть автомобиль. Он не скрывал, что является сотрудником «милиции для милиционеров». Так и сказал. Его взяли с поличным. Арестовали и дали три года общего режима. Мы бы, может быть, и не вспомнили об этом «мелком» эпизоде, если бы он не был связан с другим делом – бандой бывшего сотрудника ОМОНа Аникеева.
Дело третье. Банда Аникеева
Преступная группа была создана в 2004 году. Первое нападение совершила в сентябре. Кстати, через месяц после этого была захвачена банда Молчанова. Но «аникеевцев» это не остановило. Они занимались разбоем на дорогах. При этом были вооружены не хуже «молчановцев» и информацией располагали тоже проверенной и точной. Еще бы! В банду (всего 11 человек) входили кроме Аникеева два бывших омоновца, офицер ППС и сотрудник ДПС. Бандиты надевали маски, свою милицейскую камуфляжную форму и с оружием в руках останавливали автомобили. С криком: «Стоять! Работает СОБР!» они обирали водителей и пассажиров до нитки. Действовали эти «крутые» парни до мая 2006 года. Их улов – почти 14 млн. рублей. Потом их взяли.
Дело четвертое. Банда «девятнадцати»
Но это не остановило других «героев». «Банда девятнадцати» существовала в Саратовской обл. с августа 2003 года. В апреле 2007-го начались аресты. 15 бандитов арестованы, четверо – в бегах.
В банду входили действующие капитан и майор УБОП ГУВД области, остальные – бывшие сотрудники того же управления. Возможно, количество участников событий возрастет, так как расследование – в самом разгаре.
Бандиты располагали точнейшей информацией о состоятельных саратовцах. Сначала они устанавливали за своими жертвами наблюдение, прослушивали эфир, исследовали оперативную информацию. После того как все было досконально проверено, 5–7 человек в масках, вооруженные до зубов, совершали налет на квартиру. Прикрытие обеспечивали дежурившие на тот момент милиционеры. Всего доказано 20 жестоких ограблений.
В апреле этого года после нападения на одну семью в центре города случился «прокол». Сосед пожилой пары и их внука сумел нанести заметную травму лица одному из нападавших. По этим отметинам бандита и взяли, а следом и остальных.
Дело пятое. Неначатое и незаконченное
В Саратовской обл. группа преступников вымогает ценные бумаги. Ее, как поговаривают, возглавляет действующий офицер органов внутренних дел…
Но самые главные вопросы повисают в воздухе:
– как все это в течение восьми лет могло проходить мимо внимания милицейского руководства области?
– в каких взаимоотношениях это руководство находится со своими подчиненными?
– в каких взаимоотношениях находятся эти подчиненные с местной уголовщиной?
– в каких взаимоотношениях находятся обычные граждане со всем этим?
На последний вопрос кое-какой ответ есть: саратовцы называют свою милицию «Бригадой «С». Что они имеют в виду под последним, остается только догадываться.
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