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Бригада «С»

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Роман НИКОЛАЕВ ]

Бригада «С»

Дело первое. Бандорины

В БАНДЕ жестокого уголовника Молчанова были два подполковника УБОП ГУВД области – Валерий Жирнов и Николай Торгашов. Четыре года банда, вооруженная не хуже любого спецназа (список оружия и специальной разведывательной техники не умещается на нескольких листах!), дер­жала в страхе целую область. В их распоряжении были милицейская форма, удостоверения офицеров милиции и, главное, самая свежая, самая полная и самая секретная информация о том, чем занята вся местная милиция.

Впервые попробовали свои силы бандиты 26 декабря 2000 года. Напали на дом предпринимателя Заикина. Богатый «улов» в 18 тыс. долл. воодушевил их. Следующая жертва – Бентемир Шамхалов. За похищенную жену бизнесмена бандиты получили 70 тыс. долларов. Прикрытие со стороны Жирнова и Торгашова гарантировало неприкосновенность. Дела пошли успешно.

Осенью 2004 г. банда Молчанова выбрала очередную жерт­ву – семью Бандориных. Глава семьи, на тот момент 76-летний, Михаил Бандорин, до недавнего времени – второй человек в ОАО «Югтрансгаз». Его старший сын Алексей был председателем совета правления «Газнефтьбанка» и главой страховой компании «Согаз». И наконец, младший сын Евгений работал руководителем медицинской службы «Югтрансгаза».

Евгения Бандорина похитили вечером 20 сентября 2004 г., когда он возвращался от родителей. На машине с милицейскими номерами его провезли практически через весь город на окраину и заперли в гараже. Там и держали в течение двух недель. Жизнь Евгения оценили в 1 млн. долларов.

Вскоре бандиты переправили Бандориным две видеокассеты с записью обращения захваченного Евгения.

Но розыск результатов не давал. Ведь к расследованию имел доступ «их» человек – подполковник Жирнов.

2 октября банда предложила Бандориным привезти деньги к «новому» мосту через Волгу и спрятать в тайнике. Его приметой была белая тряпка на одном из указателей. Брат похищенного Алексей нашел там записку с новым указанием места. Вместе с ним были его охранник, водитель и лейтенант городского УВД Виктор Пруцких. Вся группа выехала по маршруту, указанному в записке. Вновь поиск тайника (на острове Котлубань). И вот деньги лежат под старой покрышкой в указанном месте.

Милицейское оцепление мог не заметить только мертвый. Разворачивалась почти ­вой­сковая операция. Но на острове тем не менее произошла трагедия. Бандиты, которых обнаружил лейтенант Пруцких недалеко от тайника, расстреляли всех из автоматов и скрылись на моторной лодке. Однако деньги они так и не успели прихватить. Вероятно в отместку за неудачу, в ту же ночь расправились с похищенным Евгением. Его труп с проломленным черепом был обнаружен в лесопосадках. На похоронах братьев Бандориных и Пруцких портрет последнего нес Жирнов!

Через два дня после похорон бандиты снова позвонили Бандориным и заявили, что покойный «остался им должен». Деньги надо бы отдать!

Делом, наконец, занялась федеральная сыщицкая бригада. Это сразу дало результат. Бандитов взяли. Но руковод­ство Саратовского ГУВД никакого наказания не понесло. Даже после того, как по области поползли странные слухи о причастности к продажам угнанных импортных автомобилей одного из генералов ГУВД, участника секретных совещаний по той «бандоринской» операции. Он просто тихо подал в отставку, и все!

Дело второе. Короткое и ясное

Пять лет назад у состоятельного саратовца угнали дорогую машину: Lexus LX 470. Старший оперуполномоченный по особо важным делам управления собст­венной безопасности ГУВД области майор Николай Таганов в марте этого года вдруг предложил потерпевшему за 10 тыс. долл. вернуть автомобиль. Он не скрывал, что является сотрудником «милиции для милиционеров». Так и сказал. Его взяли с поличным. Арестовали и дали три года общего режима. Мы бы, может быть, и не вспомнили об этом «мелком» эпизоде, если бы он не был связан с другим делом – бандой бывшего сотрудника ОМОНа Аникеева.

Дело третье. Банда Аникеева

Преступная группа была создана в 2004 году. Первое нападение совершила в сентябре. Кстати, через месяц после этого была захвачена банда Молчанова. Но «аникеевцев» это не остановило. Они занимались разбоем на дорогах. При этом были вооружены не хуже «молчановцев» и информацией располагали тоже проверенной и точной. Еще бы! В банду (всего 11 человек) входили кроме Аникеева два бывших омоновца, офицер ППС и сотрудник ДПС. Бандиты надевали маски, свою милицей­скую камуфляжную форму и с оружием в руках останавливали автомобили. С криком: «Стоять! Работает СОБР!» они обирали водителей и пассажиров до нитки. Дейст­вовали эти «крутые» парни до мая 2006 года. Их улов – почти 14 млн. рублей. Потом их взяли.

Дело четвертое. Банда «девятнадцати»

Но это не остановило других «героев». «Банда девятнадцати» существовала в Саратовской обл. с августа 2003 года. В апреле 2007-го начались аресты. 15 бандитов арестованы, четверо – в бегах.

В банду входили действующие капитан и майор УБОП ГУВД области, остальные – бывшие сотрудники того же управления. Возможно, количество участников событий возрастет, так как расследование – в самом разгаре.

Бандиты располагали точнейшей информацией о состоятельных саратовцах. Сначала они устанавливали за своими жертвами наблюдение, прослушивали эфир, исследовали оперативную информацию. После того как все было досконально проверено, 5–7 человек в масках, вооруженные до зубов, совершали налет на квартиру. Прикрытие обеспечивали дежурившие на тот момент милиционеры. Всего доказано 20 жестоких ограблений.

В апреле этого года после нападения на одну семью в центре города случился «прокол». Сосед пожилой пары и их внука сумел нанести заметную травму лица одному из нападавших. По этим отметинам бандита и взяли, а следом и остальных.

Дело пятое. Неначатое и незаконченное

В Саратовской обл. группа преступников вымогает ценные бумаги. Ее, как поговаривают, возглавляет действующий офицер органов внутренних дел…

Но самые главные вопросы повисают в воздухе:

– как все это в течение восьми лет могло проходить мимо внимания милицейского руководства области?
– в каких взаимоотношениях это руководство находится со своими подчиненными?
– в каких взаимоотношениях находятся эти подчиненные с мест­ной уголовщиной?
– в каких взаимоотношениях находятся обычные граждане со всем этим?

На последний вопрос кое-какой ответ есть: саратовцы называют свою милицию «Бригадой «С». Что они имеют в виду под последним, остается только догадываться.

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