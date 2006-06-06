Яд для председателя

Смерть Ивана Кивелиди

КОГДА в августе 1995 г. председателя Круглого стола «Бизнес России» Ивана Кивелиди в полубессознательном состоянии привезли в Кремлевскую больницу, первым диагнозом стало «обострение почечно-каменной болезни». Всерьез забеспокоились, когда на следующий день такой же диагноз поставили помощнице предпринимателя Заре Исмаиловой. Потом были срочная реанимация, тяжелый отек мозга и смерть обоих пациентов.

Только через неделю материалы вскрытия были получены в прокуратуре. Из них вытекало, что у Кивелиди и Исмаиловой были поражены все жизненно важные органы. А вскоре тяжело заболели все члены оперативной группы, осматривавшие кабинет бизнесмена. Двоих ее участников спасти не удалось.

Последующие события показали, что никакой политики в этом деле не было. Да и бизнесменом покойный был весьма мирным и вовсе не таким богатым, как считали многие.

Пока шла разработка гибели двух человек, эксперты изучали, так сказать, технологию преступления. Сначала думали - пищевое отравление. Но Кивелиди обедал в своем клубе, где все остальные остались в полном здравии. Тогда на отравляющие вещества стали проверять бытовую химию. Оказалось, что недорогая офисная мебель действительно выделяет повышенное количество фенола. Но его было слишком мало даже для простого отравления. Наконец, решили проверить возможность отравления солями тяжелых металлов - например, кадмия. И здесь осечка.

Технология убийства

НАЗРЕВАЛА секретная юридическая сенсация: впервые в отечественной следственной практике самые опытные следователи ФСБ, МВД и прокуратуры при наличии явных признаков отравления не могли обнаружить ни малейших следов яда. Причем яда с невиданными ранее свойствами.

Тем временем внимание криминалистов - и это им так дорого обошлось - привлекло маленькое, заметное только при увеличении коричневое пятнышко на телефонной трубке. Ученые Научного госцентра органической химии с ужасом узнали в нем аналог боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия фосфорорганического происхождения. Характерно, что даже в сверхсекретном списке самых сильных видов химического оружия эта гадость не значилась.

Чтобы продолжить расследование, пришлось организовать «случайную» утечку информации. Один из контрразведчиков в присутствии посторонних обмолвился: «Ивана Кивелиди и его помощницу отравили с помощью самодельного производного от боевого отравляющего вещества типа «VX». Военные специалисты утверждают, что оно обладает поразительной токсичностью и легко проникает в кровь даже сквозь кожу. По кровеносным сосудам отрава проникает в мозговые центры, ведающие пищеварением, дыханием и сердечной деятельностью.

В этой утечке все было правдой, кроме одного - ничего самодеятельного в яде не было. Но об этом позже. А пока следовало выяснить, что же произошло не только на химическом, но и на человеческом уровне.

Смертельная обида

ЗА СЧИТАННЫЕ дни до трагедии Иван Кивелиди провел заседание правления «Росбизнесбанка», где он председательствовал. Он сразу заявил: банк не без помощи кое-кого из собственного руководства «лег» под явно криминальную структуру. Черт знает кому розданы заведомо невозвращаемые кредиты. Поэтому правление будет распущено, придут новые люди. Персонально он предупредил об увольнении... друга своей юности Владимира Хуцишвили. Кстати, о молодости. Друг Кивелиди, по утверждению тогдашнего заведующего отделом криминалистики Генпрокуратуры генерала Емельянова, с детства увлекался... химией.

Так или иначе, именно Хуцишвили, по мнению следствия, оказался в прямом смысле слова смертельно обиженным.

Рискну сделать еще одно предположение: подозреваемый, возможно, имеет какой-то дефект психики. Это представляется наиболее вероятным вот почему. Несколько лет назад я опубликовал некоторые предположения об убийст­ве Ивана Кивелиди. Фамилия Хуцишвили была там обозначена лишь несколькими буквами. Тем не менее «химик» узнал себя и прислал многостраничное письмо, написанное явно на истерике и состоящее в основном из угроз и издевок.

О, сколько нам открытий чудных...

ИТАК, после убийства Ивана Кивелиди и Зары Исмаиловой прошло целых 11 лет. Сейчас, как говорится, дело за судом. Но сможет ли он ответить на самые простые вопросы, которые не раз возникали за эти годы? После выхода упомянутой публикации в 1999 г. мне позвонили с Петровки, 38. На состоявшейся в тот же день встрече выяснилось, что милицию интересует одно: откуда мне стали известны материалы расследования? До сих пор не понимаю одного - если к тому времени уже 4 года были собраны все доказательства, то почему убийца не арестован? «Хуцишвили отлично знает, что нам все известно. Пусть пока помучается на свободе», - сказал следователь. С тех пор прошло еще 7 лет.

А ведь дело уже лежало на столе тогдашнего генпрокурора Юрия Скуратова. Для передачи в суд нужна была только его подпись. Но в силу известных событий и его ухода с должности этого не произошло. А «сменщику» документы уже не попали. Подозреваю, что вовсе не по чьему-то злому умыслу. Обычное разгильдяйство.

От редакции: как стало известно, арестован и дает показания тот, кто продал Хуцишвили яд. Еще одно сообщение пришло из Шихан. Здесь объявили голодовку сотрудники предприятия, в течение 30 лет вырабатывавшего боевые отравляющие вещества. Им уже 2 года не платят зарплату... Отравители - налетай, подешевело!