Чужие там не ходят

НА СЕБЯ ему теперь даже в зеркало смотреть противно. Пошел он прогуляться по микрорайону «Горняк», а там двое неизвестных неприветливо ударили его металлической трубой по голове, забрали мобильный телефон, две тысячи рублей и кредитную карту.

А на другом солнечном курорте России решил провести свой отпуск коммерсант из Германии (бывший российский подданный) со своей любовницей. Эта дама была не только партнером по бизнесу, но и чуткой матерью. На курорт она пригласила приехать и своего сына. А потом бизнесмен пропал. Следователи, просматривая записи видеонаблюдения, видели, как сын заходит в отель и выходит из него с пакетами в руках. Германская полиция обратилась за помощью к российским коллегам. Тем временем морские волны вынесли на пляж те самые пакеты, что были на видео.

В пакетах оказались расчлененные части тела бизнесмена.

По версии следствия, дама хотела оформить германский бизнес на себя и свое дитя.