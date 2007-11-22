Украсть по-русски

«Лимонадный Джо» из Хабаровска

ЗАМЕСТИТЕЛЮ начальника охраны одной из коммерческих структур города доверили ключ от сейфа, где деньги лежат. Чтобы во время своего дежурства он проверял – лежат они там или нет. Ключ есть, деньги есть. Однажды он покрутил ключ на пальцах, а потом открыл сейф и взял два миллиона долларов. Теперь ищут его и пропавшие «лимоны». По одной из версий, он заранее готовился покинуть страну, поэтому заявку на его розыск подали в Интерпол. По другой – к преступлению его подговорили криминальные авторитеты, которым он и вынес «лимоны». Затем его убили, и теперь надо искать труп.

Кажется, первая версия сильнее.



Полуночный «качок»

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ обл. пограничниками задержан местный житель, который перекинул через приграничную с Эстонией реку шланг и качал эстонцам спирт.

«Операция» проводилась со двора строящегося дома, куда злоумышленник загнал автомобиль «форд транзит». В нем находился пластмассовый контейнер объемом в один кубометр. По ночам «бизнесмен» с помощью малогабаритной насосной установки и шланга, протянутого через реку на прибрежную территорию Эстонии, перекачивал «огненную воду» большими объемами. На момент задержания нарушителя в контейнере осталось всего 800 л спирта. Еще тонна готовилась к отправке.

Любят эстонцы «огненную воду».



Орденоуносцы

В ВОРОНЕЖЕ направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудницы почтамта, которая похищала государственные награды из почтовых заказных бандеролей.

Валентину Попову из Борисоглебска (стаж работы на почте – более 30 лет) следователи обвиняют в том, что она похитила из заказных бандеролей государственные награды Финляндии, Монголии и СССР. Они были отправлены одним из коллекционеров города в ряд регионов России и Белоруссии для показа на выставках. Сын Валентины пытался продать раритеты на Борисоглебском центральном рынке.