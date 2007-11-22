Толкователи криминальных тайн

Герои не по сценарию



Сюжет культового фильма «Молчание ягнят» до странности напоминает историю «битцевского маньяка». Его неуловимость, отсутствие в изуверских действиях видимой логики и смысла вводят в ступор даже следствие. Понять, почему он убивает, – значит найти нить к раскрытию преступления. Но сделать это может только следователь-профайлер – профессионал, сочетающий навыки следователя и психолога, – элита следствия.

Герои фильма «Молчание ягнят» имеют вполне реальных прототипов. Одним из них был Джон Дуглас, профессор Национальной академии ФБР, основатель отдела бихевиористики – психологического анализа поведения преступников. Он многие годы отслеживал статистику серийных убийств в США, общался с осужденными, изучал тысячи томов дел современных маньяков. Итогом его работы стало внедрение психологии в практику раскрытия преступлений. Дуглас возглавил программу исследований «Личностно-преступное профилирование». Отсюда и название профессии «профайлер» – человек, воссоздающий психологический облик убийцы.

В 1983 г. Джон Дуглас выступил с отчетом о работе программы. Признав ее эффективной, руководство ФБР в 1984 г. организовало при Академии ФБР Национальный центр изучения насильственных преступлений. Появилась единая национальная база данных – VICAP, где хранится вся информация о серийных преступниках.

Кстати

Благодаря внедрению нового метода психопрофилирования, в конце 1979 г. был задержан серийный убийца Дэвид Карпентер. Как и «битцевский маньяк», он был тихим и незаметным сотрудником в магазине, где продавали фототовары и принимали заказы на изготовление фотографий. Как и у Пичушкина, любимым орудием убийства Карпентера был молоток. А его жертвами становились одинокие и неуверенные в себе молодые женщины. Но в отличие от «дела Пичушкина» раскрытие преступлений Карпентера стало не результатом случайности, а итогом работы профайлера, который смог предсказать вероятное поведение маньяка и даже дать примерное описание внешности убийцы.

«Монстр» против монстров



Реальные методы работы следователей-профайлеров весьма сильно отличаются от увлекательных приключений киногероев.

«Большинство профайлеров не выезжают на место преступле­ния, – рассказывает один из лучших в России специалистов по судебной психиатрии Николай Исаев. – Профайлер – это прежде всего человек, обладающий уникальным аналитическим мышлением. Изучая информацию, полученную криминалистами, дознавателями, судмедэкспертами, профайлер может составить очень четкий портрет преступника, просчитать его дальнейшие шаги».

В России нет специального подразделения, аналогичного отделу бихевиористики ФБР. Но нашими спецслужбами метод профайлинга никогда не отрицался.

Психологи, помогающие след­ствию в самых сложных делах, работают во Всероссийском НИИ МВД. Несколько лет на­зад они разработали автомати­зированную информационно-поисковую систему «Монстр» для создания психологического портрета серийных убийц. Но на внедрение этой системы денег не нашлось. В России до сих пор нет единой базы хранения информации о серийных убийцах!

Но российская школа профайлеров все же существует и развивается. Один из ее признанных авторитетов – Олег Игоревич Бродченко, психолог, полковник милиции. Он руководит группой по исследованию проблем психологического обеспечения раскрытия и расследования преступлений ВНИИ МВД России.



Нарисовать портрет убийцы «в профиль»



Многие считают, что профайлер – это не профессия, которой можно научить, а своего рода дар, умение проникать в сознание и подсознание убийцы. Одна из самых известных в мире женщин-профайлеров, Мики Писториус, по образованию – журналист. Что не мешает ей многие годы успешно заниматься раскрытием убийств в управлении полиции ЮАР. Для раскрытия преступления ей необ­ходимо «влезть в шкуру» убийцы. Одно из самых известных раскрытых ею преступлений – «Дело Феникса». Этот серийный убийца на протяжении нескольких лет убивал женщин на плантациях сахарного трост­ника.

«Я приехала на мес­то преступления и решила пройти через поле, – рассказы­вает Мики. – Оно просто кише­ло змеями, насекомыми... Мне было не по себе, но я шла впе­ред, потому что хотела прой­ти весь путь преступника, что­бы понять, о чем он думал в тот момент и что планировал сде­лать. Ниточку к разгадке преступления Мики Писториус нашла на месте убийства последней жертвы. Там, посреди поля, в глубине зарослей маньяк выкурил 15 сигарет. Значит, он чувствовал себя в безопасности. Местность была хорошо ему знакома, поэтому он не торопился убегать. Туфли жертвы были аккуратно поставлены в стороне. Возмож­но, убийца – перфекционист, для него важно оставлять место преступления в идеальном порядке. Если так, то он такой и в жизни: дома у него порядок, и он следит за своим внешним видом. Убийца прокладывал се­бе путь через поле, срезая тро­стник. Характер среза от ножа – типичный для некоторых мест­ных племен – навел Мики на след убийцы из народно­сти зулу. Она точно описала профиль преступника, и вскоре его нашли. Такой метод создания психологического портрета преступника основан на интуиции.

Но чаще всего профайлерам приходится руководствоваться сухим анализом и логикой. Самый известный российский опыт создания такого портрета принадлежит психиатру Александру Бухановскому. Он сумел создать психологический портрет «ростовского мань­яка» за несколько лет до его ареста.

В общих чертах профиль, созданный Бухановским, выглядел так: «Возраст – за 40. Рост 170 плюс-минус 10 см. Неброская внешность. Замк­нут. Увлечен филь­мами ужасов. Астеник. Физической силой не отличается. Хронические желудочно-кишечные за­болевания, в прошлом туберкулез. Возможно, же­нат, хотя решился на это довольно позд­но. Образова­ние среднетехническое или высшее. Долго работал преподавателем или воспитателем. Характер работы разъездной, например в снабженческой организа­ции. Не гомосексуалист, не шизофреник. Психопат на основе изменений личности, достигших степени болезни. Остановиться может лишь ненадол­го, почувствовав опасность». След­ствие первоначально не придало выводам психиатра большого значения. Но когда Андрей Чикатило был арестован, его портрет в точности совпал с тем профилем, который составил профайлер-самоучка.

Почему же российские спецслужбы так медленно внедряют в свою практику работу профайлеров? Методы работы профайлеров плохо укладываются в рамки российского уголовного законодательства и положений об оперативно-розыскной деятельности. Да и сама профессия психолога-криминалиста остается редкой. В юридических вузах не уделяют должного внимания психологии, в психологических – юриспруденции.