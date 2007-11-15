Спать во время грабежа вредно для здоровья
№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Антон Демин, Белгород ]
Получив сообщение о разбойном нападении на аптеку в поселке Пролетарский Белгородской области, на место происшествия немедленно отправилась группа задержания вневедомственной охраны. Однако ни силу, ни оружие милиционерам применять не пришлось – когда наряд вошел в торговый зал, преступники… мирно спали.
КАМЕРЫ слежения зафиксировали, как парень и девушка сначала обошли здание и лишь потом вошли в аптеку и закрыли за собой дверь.
Убедившись, что посетителей в зале нет, парень достал нож и потребовал отдать все деньги. Но наличности в кассе не оказалось – буквально несколько минут назад в аптеке побывали инкассаторы. Тогда нападавшие стали требовать у провизора наркотики, но и здесь их ждала очередная неудача – в сельском аптечном пункте ни морфия, ни промедола, ни других сильнодействующих препаратов быть не могло. В бешенстве разбойники съели все более или менее «подходящие» лекарства, заедая их… гематогеном. Сообщив при этом перепуганной провизорше, что пришли в аптеку умирать.
Удовлетворив наркоголод, парочка связала работницу аптеки бинтами и, заклеив ей рот медицинским пластырем, отправилась было к выходу, но... начали действовать таблетки. Провизор, увидев, что «гангстеры» потеряли сознание, развязала бинты и выбежала на улицу.
Чуть позже вызванная нарядом милиции «скорая» увезла невезучих налетчиков в реанимацию.
РОВД Ракитянского района завело уголовное дело по факту разбойного нападения. Как уверяют милиционеры, обоим горе-грабителям светят реальные сроки заключения.
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