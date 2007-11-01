Все наворованное – народу!

Сразу 18 кутаисских воров в законе за один день поймали сотрудники МВД Грузии. Откуда их там столько набралось, если большинство из них «трудятся» в России или сидят здесь, попытался разобраться корреспондент «АН».

РОССИЙСКИЕ борцы с оргпреступностью напомнили, что грузинских воров оперативники очень условно делят по так называемому территориальному признаку на тбилисских, кутаисских, сухумских (или абхаз­ских) и менгрельских.

Основной криминальный бизнес они вели, прежде всего, на территории России. К нам особенно начали рваться после войны с Аб­хазией и после прихода к власти Са­акашвили. При нем только за обладание званием вора человека сразу приговаривают к десяти годам лишения свободы и конфискации имущества. Зачем ворам такое счастье? И если еще десять лет назад в центральных городах России было зафиксировано только 18 кутаисских воров, то в последнее время их число стало расти.

Только в столице и Московском регионе за прошлый год арестовали 21 вора из Грузии.

«Непонятно, как они там размножаются, – сообщили источники в МВД. – Там уже не только всякие «апельсины» и «мандарины» появляются. Там воровские звания уже начали передавать по наследству. И приезжают к нам какие-то 17-летние юнцы, не сидевшие ни разу, и пытаются руководить бригадами барсеточников. Что касается спецоперации МВД Грузии, не наше дело комментировать их действия.

История борьбы с оргпреступностью в России знает примеры, когда при разгоне воровских «сходняков» задерживали и 200 человек, и больше. Причем реальных воров в законе. Их остается все меньше и меньше. Они либо перестреляли друг друга, либо переезжают за границу. И потом, мы не знаем всех деталей кутаисской операции, их нам не сообщают.

А может, там взяли многодетную семью, глава которой завещал потомкам свое воровское звание?»

Пока же просачивается информация, что многие из задержанных – просто родственники воров.

Руководство МВД Грузии считает операцию успешной, а сам министр внутренних дел Вано Ме­рабишвили заявил, что скоро в Грузии не останется ни одного вора. А все их имущество будет передано народу. Кстати, конфискованный трехэтажный особняк одного из лидеров преступного мира отдан под здание милиции Кутаиси.