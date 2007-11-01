Юрия Щекочихина все же убили?

На днях следственный комитет официально заявил, что обстоятельст­ва смерти журналиста и депутата Госдумы Юрия Щекочихина будут изучены во время доследственной проверки. Корреспондент «АН» проводил собственное журналистское расследование. Некоторые детали публикуются впервые.

САМАЯ первая версия, которая была выдвинута для общественности: Юрий Щекочихин погиб в результате острой аллергической реакции. Он принял лекарство от простуды вместе с некоторой дозой алкоголя, выпитой им в Рязани, куда он ездил на встречу с избирателями. Там Щекочихину и стало плохо. Его привезли в Москву. Какое-то время он был дома, но состояние его стремительно ухудшалось. Щекочихина перевели в «кремлевку» (Центральную клиническую больницу на Рублевском шоссе), где он и скончался.

Один из врачей «кремлевки», работающий в реанимации, сообщил мне, что «никакой аллергии там не было, состояние журналиста было ужасным, его постоянно тошнило, у него волосы выпадали клочьями, а кожа на теле лопалась. Потом, когда делали вскрытие, было явно видно, что все внутренние органы поражены красной сыпью».

Составляя свидетельство о смерти, ни врачи, ни представители правоохранительных органов не сказали об этом родным и близким погибшего. Мало того, до сих пор (а погиб Юрий 3 июля 2003 г.) им даже не показали медицинское заключение о причинах смерти. Хотя оно было.

Об этом мне рассказал бывший генерал МВД, который дружил с Щекочихиным и приезжал в «кремлевку» сразу после его смерти. Он своими глазами видел заключение экспертов. Там упоминалось, что причиной гибели могло быть отравление тяжелым металлом, возможно, таллием.

Этот документ, повторяю, исчез, а правоохранительные органы не нашли повода для возбуждения уголовного дела.

Один из ведущих российских судебно-медицинских экспертов выразил сомнение в версии об отравлении таллием. Так как журналисту должны были подмешивать яд микродозами в течение какого-то времени.

Но когда я рассказал о сыпи на внутренних органах покойного, эксперт признал, что такие признаки характерны для отравления таллием. Только следы таллия быстро исчезают, и для расследования нужно смотреть материалы вскрытия. Что оказалось на тот момент делом невозможным. «АН» не публиковали эту информацию, пока не было официально сообщено о дополнительном расследовании. Теперь пришло время прервать молчание.

Фамилии источников информации мы пока не называем в интересах следст­вия.

Другой вопрос – мотивы преступления. Их слишком много, как и врагов у Юрия…