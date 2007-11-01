Бегство немца

Когда грязного, в крови и без зубов, мужика доставили в больницу – медики подумали, что бомж. Поэтому в палату его не положили, а определили на ночь в коридоре. Лишь утром медперсонал понял: перед ними иностранец. Оказалось, что несчастный, которому ночью сердобольные прохожие вызвали «скорую», участник IV российско-германской конференции «Доступное жилье». Она недавно с большой помпой прошла в Калининграде.

МАРИОН Кох, 51-летний гражданин ФРГ, был в составе многочисленной немецкой делегации представителей строительных и коммунальных компаний, мэров городов, банков и инвестиционных структур.

Калининградские власти прямо заявили: поскольку муниципальные предприятия в ЖКХ работают неэффективно, весь коммунальный сектор города будет передан в концессию на открытых торгах частной компании. Германским участникам конференции эта идея понравилась. Как и то, что с помощью част­ных инвестиций власти города готовы реконструировать ветхое жилье, модернизировать объекты ЖКХ, инфраструктуру. Практичные немцы живо заинтересовались возможностью инвестировать в ЖКХ. Сразу же приметили будущие объекты для реконструкции…

Но вот у г-на Коха после знакомства с калининградскими реалиями энтузиазма явно поубавилось. Шокированный инвестор рассказал милиционерам, как прямо у гостиницы «Москва», где остановились немецкие участники конференции, на него напали какие-то агрессивные люди. Они избили его, отняли мобильный телефон, дорогие часы, кредитные карточки, тысячу евро, портмоне с документами. В общей сложности – на 245 тыс. рублей.

В правоохранительных органах говорят: сам виноват! Якобы он отмечал с друзьями начало успешных бизнес-контактов и был пьян. Но по факту ограбления уголовное дело завели. Кох не стал дожидаться поимки обидчиков, а быст­ро-быстро укатил на родину. И правильно сделал: буквально через сутки на том же месте, у входа в кафе, пятью выстрелами в упор был убит депутат мест­ного райсовета. И только по счастливой случайности никто из посетителей кафе от обстрела не пострадал. Причем убийца даже не прятал лица. Он расстрелял депутата, сел в машину и был таков. Правоохранительные органы по горячим следам не смогли его задержать. Погибший депутат был из курортного Зеленоградска, где хронической проблемой являются незаконные сделки с дорогущей землей. По стоимости она эквивалентна ценам в элитном Подмосковье. Говорят, депутат пытался противостоять бандитскому переделу недвижимости…

Видимо, после случая с Кохом немцы смогут лучше понять, что их ждет на самом деле в калининградском жилищном строительстве.

Уже не секрет, что литовские владельцы компании «Рослитстрой», которая несколько лет успешно работала в этом секторе экономики, вынуждены продавать свои активы после того, как в апреле этого года бесследно исчез глава фирмы С. Юцюс. Потом в подъезде своего дома был убит его компаньон А. Семкин. Литовский бизнес, который традиционно участвовал в работе на российской территории, нынче с большой опаской смотрит в сторону Калининграда.