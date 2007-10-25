«Раскольников» на Кипре

Почти как по роману Достоевского было совершено это убийство. Только преступление произошло на Кипре, а наказание настигло новоявленного Раскольникова в Челябинске. На раскрытие ушло 8 лет и 3 месяца.

В ЭТОМ деле фигурирует, конечно, не Раскольников, а житель Челябинской области Геннадий Семенов. В мае 1999 г. этот 18-летний юноша уехал туристом на остров Кипр. Там поселился в номере гостиницы у своего приятеля, а когда срок визы истек – остался на курорте. Пытался подрабатывать матросом на яхтах и уборщиком на пляжах. Без визы ему стали отказывать в трудоустройстве.

А в соседнем номере проживала престарелая киприотка Альфея Даунинг, которая занималась благотворительностью.

Семенов пробрался к ней в номер, убил старушку, украл ее деньги и вещи и скрылся, покинув остров.

Расследование уголовного дела вели правоохранительные органы Республики Кипр.

Чтобы выйти на след преступника, им понадобилось 7 лет.

В 2006 г. материалы в отношении Семенова поступили в МИД России. Дело было передано для дальнейшего расследования в прокуратуру Челябинской области. Общий срок следствия составил 8 лет и 3 месяца.

В настоящее время уголовное дело против Семенова передано в Челябинский областной суд.