Меньше наркоманов — больше алкоголиков

На вопросы еженедельника отвечает Николай Иванец — член-корреспондент РАМН, главный нарколог Минздравсоцразвития России, директор Национального научного центра наркологии Минздравсоцразвития России.

– Когда в России было больше всего наркоманов и алкоголиков?

– Пик пришелся на середину 90-х годов. С начала 2000-го ситуация стала постепенно нормализоваться – снижаются темпы роста заболеваемости. Можно говорить, что появились первые признаки улучшения.

– Но ведь статистика свидетельствует об обратном. Вы не ошибаетесь?

– Экспертов много. Но даже официальная статистика подтверждает те тенденции, о которых я говорил.

– А Госнарконтроль говорит, что в России около 6 миллионов наркоманов…

– Очень часто путают потребителей и больных. Служба Госнаркоконтроля регистрирует потребителей. Мы же говорим о заболевших.

Наркология состоит из двух составляющих. Это как весы: больше наркомании – меньше алкоголизма, и наоборот. И за эти годы, когда темпы роста заболеваемости героиновой наркоманией снизились, одновременно на те же самые проценты повысилась заболеваемость алкоголизмом – особенно среди подростков и женщин. В среднем по стране речь идет примерно о трех миллионах человек.

– Какие регионы вызывают наибольшее беспокойство?

– В России большинст­во социальных проблем после изменения социально-экономического строя идет с запада на восток. Социальные болезни еще не добрались до восточных окраин – но не стоит обольщаться, это еще впереди. Регионы, которые вызывают наибольшие опасения, – это Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Тюменская, Томская области, Красноярский край, Иркутская область. Затем Дальний Восток, Хабаровский край.