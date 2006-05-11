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Наркотическое сообщество не щадит свои члены

В России две беды: дурман и наркотрафик, по которому он попадает в страну

№ 1(1) от 11.05.2006 [«Аргументы Недели », Александр Иванов ]

Наркотическое сообщество не щадит свои члены
Где наркоторговец прячет зелье?

 На порог этого тихого, неприметного особняка еще не ступала нога журналиста. Но для корреспондента газеты «Аргументы I время» оперативники сделали исключение. Правда, предупредили: фотографировать категорически запрещено, называть подлинные имена сотрудников тоже.

 Особый режим секретности здесь более чем оправдан. Опера этого управления тайно внедряются в банды наркоторговцев, осуществляют контрольные закупки различного«дурмана», выслеживают главарей наркомафии. Они почти каждый день рискуют своей жизнью.

 ПОЛКОВНИК, что уже шестнадцать лет борется с наркомафией, длинных речей при встрече не говорил. Протянул пачку фотографий. На оперативных снимках с места происшествия в нескольких ракурсах был сфотографирован труп молодого человека, лежащего в открытой кабинке туалета. В половой член мертвого юноши был воткнут шприц.

 – Героинщик со стажем. Вчера умер на дискотеке от передозировки наркотика, – коротко откомментировал полковник. И пояснил: так, как он, колются «законченные» героиновые наркоманы. Вены на руках у них «тухлые», сплошь исколотые. К сексу интерес давно потерян. Поэтому используют кровеносные сосуды на своем «мужском достоинстве».

ТРАГЕДИЯ

 НАРКОМАН редко переживает свое тридцатилетие. Но недавно в Санкт-Петербурге обнаружили девочку со стойкой наркозависимостью, которой было всего 9 (!) лет. На «иглу» ее подсадил отчим. Врачи уверены, что жить ей осталось не больше года.

 Полковник раскрыл шторки на висящем на стене стенде.

 Цифры в таблице впечатляли. За десять лет войны в Афганистане погибли около 14 тыс. советских военнослужащих. А только за один прошлый год из-за наркотиков ушли в «мир иной» свыше 70 тыс. человек: умерли от передозировки или заразились СПИДом от общей иглы…

СТАТИСТИКА

 НАРКОМАН за год подсаживает на иглу 15-17 человек. Хотя точно масштабы бедствия определить невозможно, официальная статистика говорит: в России регулярно употребляют наркотики около 6 млн. человек. Из них каждый пятый – неизлечимо болен «героиновой чумой». В основном, это молодые люди от 15 до 25 лет.

 Как рассказали наркоразведчики, в России барыши наркоторговцев в несколько раз превышают бюджет всех силовых ведомств страны. Полковник показал мне рабочую карту, на которой обозначены наркотрафики. К сожалению, на ней стоит гриф «Для служебного пользования» и ее нельзя дать в открытой печати. Но о самом существенном для читателей еженедельника «Аргументы i время» разрешили рассказать.

 Криминальным «отцом» потребляемого в России героина является, конечно, Афганистан. Главные базы наркомафии там расположены возле городов Кундуз и Файзабад. Здесь сосредоточены самые большие запасы опия-сырца. «Белый» героин, который идет с маркировкой «три семерки», чистота которого доходит до 80-90 процентов, производится в лабораториях Читрала, неподалеку от афгано-таджикской границы.

 В центр России и дальше в Европу «белую смерть» переправляют чаще всего через территорию Казахстана, Башкирию. Оттуда наркоти­ки в Россию везут уже гру­зо­ви­ками. Так, ­недавно в Туй­­­мазинском районе Республики Башкортостан обнаружен рекордный груз «белой смерти». Здесь в результате аварии перевернулся «КамАЗ», якобы перевозивший капусту. Один из 18 контейнеров на борту грузовика оказался поврежденным, и неожиданно на землю просыпались вовсе не овощи, а дурман. По данным руководителя пресс-службы Главного управления МВД по Приволжскому федеральному округу Василия Кучерака, в контейнерах находилось 36 кг героина и 696 кг опия-сырца. Даже оптовая цена такого количества наркотиков на «черном рынке» превышает 4 млн. долларов.

 Московские борцы с наркомафией утверждают — это лишь малая толика тех наркотиков, что регулярно поступают в столицу. Ведь по опыту зарубежных стран изымается только около 10 процентов «белой смерти», а в России сейчас задерживают лишь пять процентов контрабанды героина. Еще процентов пятнадцать изымают непосредственно у наркодилеров и мелких торговцев «дурманом». Почти 80 процентов отравы попадает к потребителям. Россия проч­но сидит на «игле».

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