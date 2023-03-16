Мошенники пугают россиян изменой Родине

Телефонные мошенники для совершения преступлений используют арсенал новинок законодательства и технологий. Теперь злоумышленники пугают людей обвинением в государственной измене.
Старые схемы мошенников работают, но уже не приносят ожидаемого результата. Люди стали реже верить звонящим «сотрудникам безопасности банков и правоохранителям». СМИ широко оповестили о схемах мошенничества, поэтому преступники вынуждены менять формат работы.
Жулики звонят россиянам и представляются сотрудниками спецслужб. Говорят, что со счёта деньги переводятся в поддержку украинских солдат. Чтобы пресечь это, нужно вывести деньги на безопасный счёт. В противном случае гражданину грозит статья за «измену Родине». По действующему закону россиянину грозит до 20 лет колонии, что и пугает вкладчиков в первую очередь. Некоторые граждане соглашаются даже на оформление кредита. Такие действия якобы необходимы для поиска контактов преступников, укравших данные клиента и получивших доступ к банковскому счёту.
В Сбере призывают сразу игнорировать звонки мошенников. Не нужно вступать в диалог. Все счета вкладчиков защищены от злоумышленников. Однако число преступлений по новой схеме мошенников стремительно увеличивается.
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