Анатолию Быкову добавят срок за заказное убийство

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В Красноярске продолжается суд по новому уголовному делу бизнесмена Анатолия Быкова, который ранее также занимал должность депутата заксобрания Красноярского Края.



Следствие утверждает, что Быков заплатил киллеру за устранение бизнесмена Андрея Неколова, а также вице-президента боксёрской федерации Красноярского края Андрея Грабовского. Неколов в начале 2000-х не стал создавать с Быковым совместное дело, а Грабовский ранее был соратником Быкова, но после начал работать на его конкурента.



Киллер Александр Живица смог выполнить только один из заказов, поэтому Неколов был убит, а Грабовский пережил покушение. Тогда Быков даже недоплатил киллеру из-за «грязной работы».



Обвинение требует для Быкова 12 лет строгого режима, в сумме с ещё одним делом он должен получить 18 лет. Так как срок давности преступления истёк, Живица и Быков не будут обвинены в покушении на боксёра, а за убийство срок получит только Быков, потому что Живица уже отсидел за это преступление. Быков и его адвокаты считают это дело сфабрикованным по политическим причинам. Сейчас Быков находится под следствием из-за ещё одного убийства, в 1998 году. Тогда от рук киллера погиб криминальный авторитет Филипп.