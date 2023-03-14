Анатолию Быкову добавят срок за заказное убийство

В Красноярске продолжается суд по новому уголовному делу бизнесмена Анатолия Быкова, который ранее также занимал должность депутата заксобрания Красноярского Края.
Следствие утверждает, что Быков заплатил киллеру за устранение бизнесмена Андрея Неколова, а также вице-президента боксёрской федерации Красноярского края Андрея Грабовского. Неколов в начале 2000-х не стал создавать с Быковым совместное дело, а Грабовский ранее был соратником Быкова, но после начал работать на его конкурента.
Киллер Александр Живица смог выполнить только один из заказов, поэтому Неколов был убит, а Грабовский пережил покушение. Тогда Быков даже недоплатил киллеру из-за «грязной работы».
Обвинение требует для Быкова 12 лет строгого режима, в сумме с ещё одним делом он должен получить 18 лет. Так как срок давности преступления истёк, Живица и Быков не будут обвинены в покушении на боксёра, а за убийство срок получит только Быков, потому что Живица уже отсидел за это преступление. Быков и его адвокаты считают это дело сфабрикованным по политическим причинам. Сейчас Быков находится под следствием из-за ещё одного убийства, в 1998 году. Тогда от рук киллера погиб криминальный авторитет Филипп.
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