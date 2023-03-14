За обстрел мирных жителей ЛНР осуждён киевлянин

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Верховный суд ЛНР приговорил киевлянина Максима Буткевича к 13 годам заключения в колонии строгого режима за обстрел мирных жителей Северодонецка из гранатомета. Журналист по профессии, работавший на украинском телевидении и ВВС, был мобилизован в ВСУ, дослужился до должности комвзвода отдельного спецбатальона «Берлинго».



4 июня 2022 г. в Северодонецке взвод лейтенанта Буткевича занял квартиру в многоэтажке на ул. Гагарина. По сведениям СК России, Буткевич заметил в подъезде дома напротив мирных жителей и с целью запугивания выстрелил по ним из противотанкового гранатомета Panzerfaust-3 осколочным боеприпасом. Граната не попала точно в цель, взорвавшись рядом с домом, пробив дверь и ранив осколками в ноги мать и дочь, а также нанеся ущерб квартире на 1-ом этаже, выбив в ней окна.



Журналиста взяли в плен в июле прошлого года. Кроме отбывания 13-летнего срока неплатежеспособный Буткевич, адвоката которому предоставило государство, должен выплатить раненым женщинам по 1 млн руб., находившемуся с ними мужчине – 700 тысяч руб., а также полностью оплатить ремонт квартиры.