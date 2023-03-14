За обстрел мирных жителей ЛНР осуждён киевлянин

Верховный суд ЛНР приговорил киевлянина Максима Буткевича к 13 годам заключения в колонии строгого режима за обстрел мирных жителей Северодонецка из гранатомета. Журналист по профессии, работавший на украинском телевидении и ВВС, был мобилизован в ВСУ, дослужился до должности комвзвода отдельного спецбатальона «Берлинго».
4 июня 2022 г. в Северодонецке взвод лейтенанта Буткевича занял квартиру в многоэтажке на ул. Гагарина. По сведениям СК России, Буткевич заметил в подъезде дома напротив мирных жителей и с целью запугивания выстрелил по ним из противотанкового гранатомета Panzerfaust-3 осколочным боеприпасом. Граната не попала точно в цель, взорвавшись рядом с домом, пробив дверь и ранив осколками в ноги мать и дочь, а также нанеся ущерб квартире на 1-ом этаже, выбив в ней окна.
Журналиста взяли в плен в июле прошлого года. Кроме отбывания 13-летнего срока неплатежеспособный Буткевич, адвоката которому предоставило государство, должен выплатить раненым женщинам по 1 млн руб., находившемуся с ними мужчине – 700 тысяч руб., а также полностью оплатить ремонт квартиры.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Полянский: Россия распространила в СБ и ГА ООН переписку с Данией, Норвегией и ФРГ по расследованию подрыва «Северных потоков»
Трамп назвал Десантиса главным возможным соперником в выдвижении кандидата в президенты США от Республиканской партии в 2024-м
- #ЗАУГЛОМ Как олигархи-предатели Фридман и Авен выводят млрд долларов прямо сейчас. Кто остановит?
- 09:44 В ДНР осудили бывшего командира отделения батальона «Азов»
- 10.03 17:43 Сухофрукты попали под уголовное дело
- 09.03 17:07 Минфин предлагает недвижимость коррупционеров продавать с аукционов
- 03.03 17:42 С Анатолия Быкова сняли часть обвинения, но добавят другое
- Telegram | (Подписаться) Метеоролог Вильфанд: снег в России начнет сходить в первой половине апреля