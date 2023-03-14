В ДНР осудили бывшего командира отделения батальона «Азов»

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Верховный суд ДНР в соответствии с УК РФ вынес приговор военному из Украины за жестокое обращение с мирной жительницей на новых территориях России. Бывшего командира отделения батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Виктора Похозея приговорили к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима за избиение мариупольчанки, которую впоследствии застрелили.



По информации СК России, 23 марта 2022 г. Наталья Ч. с гражданским мужем шли из магазина. У подъезда их остановили «азовцы», поинтересовавшись, что в сумке. Узнав, что рыба, попросили угостить. Пожарив рыбу во дворе на мангале (т. к. света и газа в городе не было), женщина понесла угощение в расположение «Азова». Там ее увидел сержант Похозей, начал кричать, спрашивая, зачем она здесь, кто ее пустил. В запале Наталья заявила, что в «Азове» нет нормальных людей, после чего сержант ударил ее по лицу автоматным прикладом, начал пинать ногами в берцах.



Увидев жену избитой и расстроенной, муж решил жаловаться на действия сержанта, Наталья пошла с ним. Однако, увидев их приближение, один из военных по фамилии Смитий выстрелил в женщину, смертельно ранив. 17 мая В. Похозей был взят в плен российскими войсками и отправлен под суд.