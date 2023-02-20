Экс-владельца банка «Балтика» осудили на 17 лет строгого режима за хищение российских денег в Молдавии

Аргументы Недели → Криминал 13+

20 февраля 2023, 18:15

На 17 лет строго режима осужден Олег Власов, некогда владелец банка «Балтика». Он обвинён в участии в «молдавской схеме». С её помощью отмывали деньги, поступающие из России. Всего через банк Власова было выведено более 46 млрд рублей, всего через неё похитили около 126 млрд рублей.



Суд Преображенского района Москвы рассматривал дело полтора года, недавно состоялись прения сторон, в процессе которых обвинение потребовало 18 лет заключения. Власова признали виновным по статьям о валютных операциях по поддельным документам, а также об использовании служебного положения для создания ОПС.



Власов стал последним, кто получил срок по этому делу. За предыдущие два года остальные фигуранты, всего около десяти участников преступного сообщества, уже получили наказания. Больше всего, по 19 лет строгого режима, назначили юристу Алексею Соболеву, который оформлял поддельные бумаги, и Александр Коркину — финансисут, привлекавшего людей в группу. У осужденных конфисковали имущество на 4 млрд рублей.



Организаторами ОПГ считаются политик из Молдавии Владимир Плахотнюк, а также глава Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон. Они скрываются за границей.