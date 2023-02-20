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Аргументы Недели → Криминал 13+

Угрожавшим журналисту Владимиру Соловьёву добавили уголовных статей

, 15:41

Угрожавшим журналисту Владимиру Соловьёву добавили уголовных статей
© Komsomolskaya Pravda

Следственный комитет добавил новые статьи участникам уголовного дела, в ходе которого расследуют подготовку покушения на журналиста Владимира Соловьёва.

Сначала говорилось только о препятствии журналисткой деятельности, а теперь и об участии в террористической группе, хранении и изготовлении оружия, уничтожении имущества.

После начала СВО Владимир Соловьёв сообщил, что ему поступают угрозы, и в ходе проверок оказалось, что автомобиль телеведущего хотели заминировать. Тогда Владимир Соловьёв был взят под охрану, а СКР возбудил дело по обвинению в организации убийства группой лиц. Всего задержаны 7 человек, которые, по мнению следствия, состоят в запрещённой в РФ группировке «National Socialism / White Power». Некоторые уже были судимы или находились под следствием, в том числе и за умышленные убийства. Во время обысков найдено оружие, «коктейли Молотова», поддельные украинские паспорта, из-за чего следствие предполагает, что организацию убийства группе поручили с Украины.

Адвокаты никак не комментируют количество вменяемых преступлений и говорят лишь, что следствие в процессе и не препятствует их деятельности.

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