Недолюбленные и недопонятые дети становятся мишенью для вербовщиков

11 граждан РФ, среди которых 10 - подростки, задержаны по обвинению в порче железнодорожного имущества. На большинство задержанных открыты дела по статье «Диверсия», что находится среди особо тяжких и предполагает заключение до 10 лет тем, кому нет 18, и до 20 лет совершеннолетним.
Правоохранительные органы сообщают, что задержанных завербовали в соцсетях, онлайн-играх и каналах в Telegram. Преступники отыскивают их через группы с оппозиционным контентом. И здесь либо втираются в доверие и предлагают деньги, либо давят на психику...
Чтобы убедить подростков, им выдают памятку, которая якобы поможет не попасться. Однако преступники сами подставляют исполнителей, заставляя тех снимать доказательства диверсии на телефон. А включённый телефон оставляет след.
Источники в МВД сообщают, что даже если обвиняемые докажут совершение диверсии по чужой указке, исполнение заказа, а не сообщение о нём в органы, уже считается преступлением.
Детские психологи объясняют, что преступники используют классический подход — изображают понимание и поддержку, и тем самым дают то, что подростки не получают от семьи и друзей.
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