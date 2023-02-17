Недолюбленные и недопонятые дети становятся мишенью для вербовщиков

Аргументы Недели → Криминал 13+

17 февраля 2023, 17:24

11 граждан РФ, среди которых 10 - подростки, задержаны по обвинению в порче железнодорожного имущества. На большинство задержанных открыты дела по статье «Диверсия», что находится среди особо тяжких и предполагает заключение до 10 лет тем, кому нет 18, и до 20 лет совершеннолетним.



Правоохранительные органы сообщают, что задержанных завербовали в соцсетях, онлайн-играх и каналах в Telegram. Преступники отыскивают их через группы с оппозиционным контентом. И здесь либо втираются в доверие и предлагают деньги, либо давят на психику...



Чтобы убедить подростков, им выдают памятку, которая якобы поможет не попасться. Однако преступники сами подставляют исполнителей, заставляя тех снимать доказательства диверсии на телефон. А включённый телефон оставляет след.



Источники в МВД сообщают, что даже если обвиняемые докажут совершение диверсии по чужой указке, исполнение заказа, а не сообщение о нём в органы, уже считается преступлением.



Детские психологи объясняют, что преступники используют классический подход — изображают понимание и поддержку, и тем самым дают то, что подростки не получают от семьи и друзей.