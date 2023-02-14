Женская банда 7 лет жестоко убивала, испытывая личную неприязнь

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14 февраля 2023, 19:28

Оглашён приговор по делу банды, которая в течение семи лет с 2007 года безнаказанно преступала закон. Географией преступлений были Ростовская область и Ставропольский край. Инесса Тарвердиева и её дочь Виктория, а также супруги Синельники признаны виновными в убийствах более ста человек, в нападениях на транспортные средства и недвижимое имущество. Фигуранты уголовного дела по решению суда проведут 24-25 лет в местах лишения свободы.



Тарвердиевы признали свою вину, Синельники утверждают, что не замешаны в кровавых злодеяниях, которые им вменяли. Первый приговор вынесен в конце 2017 года. По последнему делу, которое находится в производстве с марта 2020 года, так называемой «банде амазонок» вынесен приговор с учётом принятых уже решений суда.



Потерпевшими в общей сложности признано более ста человек. Решение суда может быть обжаловано, так как оно пока не вступило в законную силу. Главной среди участников группировки следствие считает Инессу Тарвердиеву. По её словам, целью банды было обогащение, но выбирали жертв, основываясь на личной неприязни. Среди убитых были сотрудники правоохранительных органов и их семьи. Преступники не щадили даже детей, убивая их с особой жестокостью.