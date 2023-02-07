В полицейском вузе действовало преступное сообщество

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7 февраля 2023, 11:21

На Ставрополье проходят судебные слушания по уголовному делу в отношении завкафедрой регионального вуза МВД Виктора Евдошенко. Он обвиняется в получении взяток от обучающихся. Экс-педагогу назначено наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.



Евдошенко согласился сотрудничать со следствием. Фигурантами уголовного дела были 13 человек - преподаватели вуза. Используя служебное положение, преподаватели получали взятки на протяжении трёх лет. Три года назад их задержали. Несколько преподавателей уволены. Остальные соучастники привлечены к ответственности. За весь период преступной деятельности члены ОПС получили более 5,7 миллиона рублей. За деньги «преподаватели» ставили обучающимся оценки и зачёты. Стоимость полной сессии оценивалась как минимум в 9 тысяч рублей. Сложный экзамен стоил до 3 тысяч рублей.



Слушание уголовного дела в отношении заведующего кафедрой проходило в особом порядке. Судьи не изучали доказательств и не допрашивали свидетелей. Евдошенко отлично знаком с российским законодательством, которое он преподавал в вузе. Знание основ уголовного права позволило ему получить наиболее мягкое наказание, предусмотренное нормой. Ранее суд приговорил к 4-м годам колонии ещё одного заведующего кафедрой ставропольского филиала Краснодарского университета МВД.