«Добрую самаритянку» арестовали по подозрению в сокрытии нарушений чиновников

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2 февраля 2023, 15:33

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении главы Счётной палаты Самарской области Елены Дубровой, которую подозревают в превышении должностных полномочий.



Следствие установило, что чиновница по указанию областного руководства скрыла нарушения, выявленные в ходе проверки областного транспортного предприятия. В Счётной палате сообщают о наличии нарушений у региональной службы транспортного обеспечения по оплате и сдаче техники в аренду. Надзорное ведомство позже сообщило об устранении замечаний.



Дуброва руководила СП с 2019 года. На эту должность её утвердил губернатор Дмитрий Азаров. Он высоко оценил её опыт работы на государственной службе. До Счётной палаты чиновница руководила отделом образования региона. Возможно, что выданный кредит доверия отразится и на карьере самого самарского губернатора.



Депутат Госдумы Михаил Матвеев считает, что выход Счётной палаты из структуры законодательной системы изменил формат её работы. Ведомство стало подчиняться напрямую губернатору. Предыдущая глава Счётной палаты Антонина Зубкова запомнилась громкими разоблачениями. Обнаружены многомиллионные убытки в работе предприятий области. При новом руководстве Счетной палаты таких нарушений уже не выявлялось.