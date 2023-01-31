В Москве покончили с билетной театральной мафией

В Тверском суде Москвы начато рассмотрение уголовного дела так называемой «билетной мафии». Преступная группа, которую возглавлял предприниматель Андрей Хартанюк (в розыске и заочно арестован), создала клоны сайтов ведущих отечественных театров и продавала билеты значительно дороже, что привело к ущербу в 9,1 млн рублей. В розыске мать бизнесмена Ирина Хартанюк, остальные участники аферы задержаны.
Расследование, начатое зимой 2020 года, инициировано администрацией Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Клоны повторяли дизайн официальных порталов учреждений культуры и их торговые марки, в результате чего реализовать театральные билеты с легальных сайтов стало практически невозможно. Обвинение выдвинуло статью о мошенничестве в особо крупном размере.
Стало известно, что потерпевшие подали иски к подсудимым на сумму не менее 130 миллионов рублей. Среди пострадавших от аферы с нелегальными сайтами оказались РАМТ, Большой и Малый театры, консерватория им. П. И. Чайковского и группа других отечественных учреждений культуры. Преступники успешно реализовывали свой криминальный план в рунете в течение трёх лет, и почти два года СКР понадобилось, чтобы разобраться в крупнейшей афере.
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