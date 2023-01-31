За 2022 год произошло 150 крупных утечек персональных данных граждан РФ

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31 января 2023, 15:15

Роскомнадзор поделился результатами исследования об утере личных данных граждан РФ в 2022 году. За 2022 было не менее 150 крупных утечек, которые в основном случились из-за зарубежных хакерских атак.



Мелких утечек от отдельных граждан было гораздо больше, также из-за обмана мошенниками. Всего Роскомнадзор провёл 78 экстренных проверок в 2022 году, во время которых 87% случаев оказались хищением. Более 60 результатов проверок оказалось в суде, после рассмотрения которых вынесено 9 предупреждений и штрафы на сумму в 1 млн. рублей. 95% исков удовлетворены.



За 2022 год Роскомнадзор получил обращения 1,7 тыс. физических и юридических лиц. Больше половины касались использования личной информации без разрешения, многие стали жертвами мошенников, а 10% вынуждены были отстаивать свою деловую репутацию из-за клеветы.



Организация DLBI уже рассказывала, что за 2022 год данные 75% граждан России попали в свободный доступ и даркнет. В числе этих данных миллионы мобильных номеров и e-mail, а также логины и пароли.



За 2023 год Роскомнадзор организовал проверки по 20 случаям предположительных утечек данных.