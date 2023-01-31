Верховный суд встал на защиту обманутого клиента банка

Почти 70% жителей России сталкивались с телефонным мошенничеством, каждый хотя бы раз получал звонок от мошенника, даже если не брал трубку. Но деньги похищают не только после звонков.
Недавно Верховный суд рассматривал спор крупного банка и жертвы мошенничества. У мужчины был украден телефон, где через приложения преступник вывел все деньги и взял кредит на 480 000 рублей, а потом перевёл деньги на другой счёт.
Мужчина отправился в полицию, где завели дело о краже имущества. А после решил поговорить со службой поддержки банка, чтобы ему вернули деньги. Но банк отказал. Пострадавший отправился в суд, но первые три инстанции ему тоже отказали, становясь на сторону банка.
Потерпевший дошёл до Верховного суда, который встал на его сторону. В суде обратили внимание, что потерпевший вёл переписку с банком об утере телефона, не подписал документ о заключении кредита, а его деньги были сразу же переведены на другой счёт, как это обычно бывает при мошенничестве. Также суд отметил, что раз банк позволяет открывать кредит в приложении, ему следует сделать этот процесс более защищённым.
Разъяснения Верховного суда помогут другим жертвам мошенничества.
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