В Сбербанке рассказали о новом способе мошенничества

Аргументы Недели → Криминал 13+

30 января 2023, 14:59

На этот раз мишенью аферистов стали люди, ищущие работу. Схема предельна проста. Соискателю сообщают, что он принят на интересующую его вакансию. Для убедительности присылается и проект трудового договора, который необходимо подписать. Более того, человеку могут поставить и первую задачу.



Дальше начинается самое главное. Жертве предлагают назвать номер банковской карты и код из поступившего SMS-сообщения якобы с целью перечисления заработанного гонорара. Дальше списание средств со счёта для мошенников является делом техники. Причём, злоумышленники могут не только сами размещать объявление, но и искать «клиента» среди тех, кто выложил в интернет своё резюме.



Чтобы не попасть на удочку, эксперты в сфере безопасности рекомендуют руководствоваться несколькими простыми правилами. В первую очередь, следует навести справки о компании, разместившей объявление. Если данные в сети вызывают сомнения, лучше связаться с работодателем напрямую.



Также ни в коем случае нельзя разглашать одноразовые пароли из SMS, несмотря на настойчивые требования. О мошенничестве свидетельствует и просьба назвать 3 цифры, нанесённые на тыльную сторону карты.



Специалисты говорят, что мошенники воспользовались нынешней ситуацией на рынке труда. Например, в условиях удалённой работы не обязательно проводить собеседование в офисе. Достаточно просто создать свой сайт. Кроме того, вознаграждение за труд разрешается пересылать не на зарплатную, а личную карточку работника.