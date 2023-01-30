В Сбербанке рассказали о новом способе мошенничества

На этот раз мишенью аферистов стали люди, ищущие работу. Схема предельна проста. Соискателю сообщают, что он принят на интересующую его вакансию. Для убедительности присылается и проект трудового договора, который необходимо подписать. Более того, человеку могут поставить и первую задачу.
Дальше начинается самое главное. Жертве предлагают назвать номер банковской карты и код из поступившего SMS-сообщения якобы с целью перечисления заработанного гонорара. Дальше списание средств со счёта для мошенников является делом техники. Причём, злоумышленники могут не только сами размещать объявление, но и искать «клиента» среди тех, кто выложил в интернет своё резюме.
Чтобы не попасть на удочку, эксперты в сфере безопасности рекомендуют руководствоваться несколькими простыми правилами. В первую очередь, следует навести справки о компании, разместившей объявление. Если данные в сети вызывают сомнения, лучше связаться с работодателем напрямую.
Также ни в коем случае нельзя разглашать одноразовые пароли из SMS, несмотря на настойчивые требования. О мошенничестве свидетельствует и просьба назвать 3 цифры, нанесённые на тыльную сторону карты.
Специалисты говорят, что мошенники воспользовались нынешней ситуацией на рынке труда. Например, в условиях удалённой работы не обязательно проводить собеседование в офисе. Достаточно просто создать свой сайт. Кроме того, вознаграждение за труд разрешается пересылать не на зарплатную, а личную карточку работника.
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