Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступит в суде 27 января

Аргументы Недели → Криминал 13+

26 января 2023, 19:06

Продолжаются прения сторон по делу Сергея Фургала. Он, его помощник и ещё двое лиц обвиняются в организации и совершении двух убийств и одного покушения. Обвинение уже выступило, теперь очередь адвокатов и обвиняемых. Они попросили у присяжных снисхождения.



Анна Михайловская, защищающая Марата Кадырова, сказала, что у следствия есть лишь намёки на косвенные улики. Марат Кадыров обвиняется в покушении на жизнь предпринимателя Смольского, конкурента Фургала в бизнесе. Адвокат настаивает на том, что её подзащитный хотел лишь запугать Смольского, так как граната, брошенная бизнесмену под ноги, была настоящая, но вытащить чеку из неё было нельзя из-за обмотки гранаты скотчем.



Адвокату Артёму Сарбашеву сложнее, он защищает Андрея Палея, предполагаемого убийцу предпринимателя Евгения Зори, который также был конкурентом Фургала и Олега Булатова, указавшего на Фургала во время следствия по делу Зори. Адвокат раскритиковал улики, свидетелей и полицейского оперативника Першина, которые указали на Палея.



Предполагаемый посредник преступлений, помощник Фургала Андрей Карепов не закончил выступление, так как начал спорить с судьёй. Фургал и его адвокат будут выступать 27 января.