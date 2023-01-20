Банда ростовских амазонок грабила и убивала на юге страны

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20 января 2023, 10:11

В Ростовском областном суде рассматривается сложное уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят несколько человек, организовавших преступное сообщество. Впоследствии его прозвали «Бандой амазонок».



Преступники действовали в южных регионах страны на протяжении нескольких лет. Совершали убийства, разбойные нападения, кражи. Бандитов приобретали и продавали оружие.



Лидер банды Инесса Тарвердиева проживала с ребёнком и мужем в Ставрополье. В 90-е годы её супруга нашли мёртвым. Следствие полагает, что она сама его убила вместе с новым сожителем. Впоследствии пара убила ещё несколько человек, среди которых двое несовершеннолетних. В дальнейшем к преступной деятельности подключились родственники. Члены банды совершали нападения на людей. Одни преступники выполняли грязную работу, другие занимались сокрытием следов.



В 2017 году следствие собрало доказательную базу для предъявления обвинения членам банды. Сторона обвинения настаивает на максимально возможном наказании для банды. Следствие доказало все факты преступлений. Отчасти это было сделано после того, как главарь банды начала сотрудничать со следствием. Но некоторые обвиняемые своей вины не признают.