Начальника отдела полиции Невского района будут судить за взятку

Согласно предварительной информации, правоохранитель покрывал продавцов нелегального алкоголя.
В Петербурге задержали старшего участкового полиции управления Министерства внутренних дел России по Невскому району, которого подозревают получении взятки. Об этом сообщают СМИ.
Сообщается, что почти три года правоохранитель получал от юриста из Псковской области деньги за то, что «закрывал глаза» на продажу нелегального алкоголя продавцами. За время такого сотрудничества сотрудник полиции получил всего около 200 тысяч рублей.
На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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