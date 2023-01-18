В петербургском парке нашли пакет с человеческой головой

В СМИ сообщалось, что голова пролежала в сквере не один день, так как пакет, в котором она была, вмёрз в лёд.
Правоохранители проводят проверку по факту обнаружения человеческого черепа в одном из скверов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по городу.
Отмечается, что человеческие останки обнаружили под деревом в парке в Красносельском районе днём 18 января.
«В настоящее время следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины», - говорится в сообщении.
Череп направили на экспертизу медикам. Подробности происшествия устанавливаются.
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