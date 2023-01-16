«Портал» на 1 трлн рублей закрыли следователи

Аргументы Недели → Криминал 13+

16 января 2023, 14:30

Транснациональной группировке удалось похитить больше 1 трлн руб. В составе преступной группы были граждане РФ и Украины, они проводили отмывание денег через сеть фиктивных компаний. Клиенты обращались на специальный портал, чтобы легализовать незаконные доходы, поэтому дело назвали «Портал».



По оценке СКР, группу было сложно вычислить из-за их высокой степени закрытости, отличного технического оснащения, строгой иерархии. Прикрывали их сотрудники МВД, ФНС, а также банковского сектора. Крышевал деятельность группировки и Дмитрий Захарченко, осуждённый на 16 лет колонии строго режима за похищение как минимум 10 млрд руб., и именно во время расследования его дела удалось получить зацепки на крупную группировку.



У преступников даже был банк — «Новое время». Именно используя его, удалось вывести такую большую сумму, сами организаторы получили как минимум 32 млрд рублей, из которых возвращены 3 млрд. Большинство участников «Портала» уже под следствием. Так как их много, придётся проводить суды над небольшими группами, такое уже было в судебной практике, когда судили банду «Лас-Вегаса».