«Портал» на 1 трлн рублей закрыли следователи

Транснациональной группировке удалось похитить больше 1 трлн руб. В составе преступной группы были граждане РФ и Украины, они проводили отмывание денег через сеть фиктивных компаний. Клиенты обращались на специальный портал, чтобы легализовать незаконные доходы, поэтому дело назвали «Портал».
По оценке СКР, группу было сложно вычислить из-за их высокой степени закрытости, отличного технического оснащения, строгой иерархии. Прикрывали их сотрудники МВД, ФНС, а также банковского сектора. Крышевал деятельность группировки и Дмитрий Захарченко, осуждённый на 16 лет колонии строго режима за похищение как минимум 10 млрд руб., и именно во время расследования его дела удалось получить зацепки на крупную группировку.
У преступников даже был банк — «Новое время». Именно используя его, удалось вывести такую большую сумму, сами организаторы получили как минимум 32 млрд рублей, из которых возвращены 3 млрд. Большинство участников «Портала» уже под следствием. Так как их много, придётся проводить суды над небольшими группами, такое уже было в судебной практике, когда судили банду «Лас-Вегаса».
Аргументы Недели → Самое читаемое
Журналист Зарубин в ответ на введение против него санкций Украины показал кадры с реакцией Зеленского на слова Путина о Донбассе
- #ЗАУГЛОМ Армией Украины командуют ЭрБины. О том, кто они — Анатолий Клесов
- 13.01 16:54 Над педофилами ужесточат контроль
- 13.01 14:59 Иркутский гаишник получил строгий режим за взятку
- 12.01 14:02 Импортозамещенный аферист из Тиндера: в Москве 52-летний азербайджанец обманул не менее 10 женщин
- 08.01 14:06 СК по Забайкальскому краю: предполагаемым убийцей пожилой семейной пары оказался их приглашенный гость
- Telegram | (Подписаться) Балицкий: освобождение от войск Украины контролируемой Киевом части Запорожской области может начаться весной