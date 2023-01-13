Над педофилами ужесточат контроль

Аргументы Недели → Криминал 13+

13 января 2023, 16:54

МВД предложило запретить педофилам бывать в образовательных учреждениях, летних лагерях, а также около и на детских площадках.



Сегодня педофил может получить от трёх лет до пожизненного заключения. После отбытия наказания он в течение 8-10 лет находится под надзором полиции, где отмечается каждую неделю, и покидать место жительства, установленное судом, ему нельзя. Именно на этот срок хотят ввести запрет.



Раньше его было сложно регулировать, но теперь у МВД появились идеи, и они будут обсуждаться уже в январе 2023 года. Юристы и правозащитники поддержали ужесточение контроля за педофилами. Они предполагают, что у участковых теперь появится больше обязанностей, а возле мест для детей нужно установить видеонаблюдение. Многие хотели бы видеть на педофилах электронные браслеты. Законопроект, регламентирующий это, уже в Госдуме.



И депутаты, и правозащитники ищут новые способы контроля за педофилами, но говорят и о необходимости тренингов для детей и родителей, чтобы те могли распознать преступника и на улице, и среди родственников, ведь каждый пятый педофил - член семьи своей жертвы. Также важно говорить о пользе психотерапии и домашней поддержке пострадавших детей.