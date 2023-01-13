Иркутский гаишник получил строгий режим за взятку

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13 января 2023, 14:59

В Иркутской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудника ГИБДД, обвиняемого в получении взятки. Инспектор Игорь Дюбенко приговорён к 9 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему потребуется выплатить крупный денежный штраф за вымогательство денег с водителей. Летом прошлого года он остановил автомобиль для проверки документов. Забрав водительское удостоверение, потребовал за его возвращение деньги. Водитель должен был «выкупить права» за 30 тысяч рублей.



Страж порядка звонил мужчине, писал сообщения, угрожал лишением прав. Мужчина согласился передать деньги. В момент передачи гаишник был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности.



Обвиняемый оправдывался, что водитель подозревался в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения. Однако никаких доказательств этому не было обнаружено. Сторона защиты полагает, что бывший полицейский получил слишком строгое наказание и намерены подать апелляцию.



У бывшего гаишника остались жена и двое детей. Супруга будет в одиночку воспитывать их. Оба ребёнка даже не ходят в школу. Суд учёл все обстоятельства дела и положение семьи обвиняемого при вынесении приговора.



