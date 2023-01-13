В Иркутской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудника ГИБДД, обвиняемого в получении взятки. Инспектор Игорь Дюбенко приговорён к 9 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему потребуется выплатить крупный денежный штраф за вымогательство денег с водителей. Летом прошлого года он остановил автомобиль для проверки документов. Забрав водительское удостоверение, потребовал за его возвращение деньги. Водитель должен был «выкупить права» за 30 тысяч рублей.
Страж порядка звонил мужчине, писал сообщения, угрожал лишением прав. Мужчина согласился передать деньги. В момент передачи гаишник был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности.
Обвиняемый оправдывался, что водитель подозревался в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения. Однако никаких доказательств этому не было обнаружено. Сторона защиты полагает, что бывший полицейский получил слишком строгое наказание и намерены подать апелляцию.
У бывшего гаишника остались жена и двое детей. Супруга будет в одиночку воспитывать их. Оба ребёнка даже не ходят в школу. Суд учёл все обстоятельства дела и положение семьи обвиняемого при вынесении приговора.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Член комитета Госдумы по обороне Соболев: «Кому больше 30 лет, будут привлекаться на военные сборы»
Политолог Марков пояснил перестановки в командовании СВО: «Суровикин не наказан и Герасимов не наказан — это все одна команда»
Депутат Госдумы Останина сообщила об отмене отсрочки при проведении мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми
- #ЗАУГЛОМ Падение Соледара: что скрывают 300 км соляных шахт. Взгляд из-под земли
- 14:59 Иркутский гаишник получил строгий режим за взятку
- 12.01 14:02 Импортозамещенный аферист из Тиндера: в Москве 52-летний азербайджанец обманул не менее 10 женщин
- 08.01 14:06 СК по Забайкальскому краю: предполагаемым убийцей пожилой семейной пары оказался их приглашенный гость
- 29.12.22 21:25 Бывшего главу «Славянки» экс-миллиардера Елькина приговорили к 12 годам колонии строгого режима
- Telegram | (Подписаться) В битве за Соледар полностью уничтожены три украинских бригады