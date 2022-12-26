Участниками нападений на российских бизнесменов оказались боевики из Украины

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26 декабря 2022, 18:54 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

В Москве к 10 годам колонии приговорён 33-летний веб-дизайнер из Тюмени Андрей Феррис. Он был участником преступной группы и находил своих жертв по статьям о молодых и успешных бизнесменах, опубликованным в журнале Forbes.



Организованная преступная группа состояла из боевиков и IT-специалистов. Андрей Феррис выманивал бизнесменов за границу под предлогом проведения с ними переговоров об инвестициях в бизнес. Боевики захватывали жертв и под угрозой насилия заставляли избавиться их от своих финансовых активов. IT-специалисты обеспечивали дистанционное изъятие средств. Общий ущерб от деятельности группировки составил более 26 млн руб. Однако организаторов преступной группы пока так и не нашли.



Одной из жертв стал 35-летний бизнесмен из США Андрей Коновалов. Летом 2019 года в российском Forbes появилась статья «Как программист с Урала зарабатывает сотни тысяч долларов в год на продаже советского БАДа в Калифорнии». После этого к Андрею Коновалову поступило предложение от «группы частных инвесторов» из России.



С Феррисом предприниматель встретился в Москве, в «Кофемании» на Новом Арбате. Выяснилось, что «инвесторы» готовы вложить в проект Коновалова более $1 млн. Для обсуждения деталей сделки Феррис убедил бизнесмена отправиться на встречу со своим «старшим братом» в Таиланд. Через десять дней Андрей Коновалов прилетел в Бангкок. В аэропорту его встретил Феррис и отвез на такси на «виллу брата». Там к бизнесмену вышел «крупный лысый мужчина средних лет», который вместо рукопожатия распылил ему в лицо перцовый газ из баллончика.



Некие люди в камуфляже, которые назвались «сотрудниками ФСБ», повалили бизнесмена на пол, надели на него наручники и маску-балаклаву. Старший из них заявил господину Коновалову, что будет проверять его на причастность к финансированию оппозиции, и потребовал предоставить все логины и пароли от банковских интернет-сервисов. В случае отказа господину Коновалову «пообещали физическое насилие», поэтому требование он выполнил.



Bank of America, в котором обслуживался бизнесмен, не позволял одномоментно забрать все его средства, поэтому преступники продержали господина Коновалова на вилле девять суток, ежедневно снимая с его счета по $25 тыс.



Деньги они переводили в криптовалюту и отправляли на свои счета. С учетом похищенных у Андрея Коновалова iPhone XS, Apple MacBook Pro, часов TAG Heuer Men’s и двух экшен-камер GoPro нанесенный ему ущерб, по данным суда, составил 5 млн 762 тыс. руб. Еще в 1 млн руб. суд оценил нанесенный потерпевшему моральный вред.



В той же «Кофемании» в тот же день, что и Коновалов, с Феррисом встретился Владимир Горецкий, крупнейший франчайзинговый партнер сети ресторанов «Додо пицца». Преступление было оформлено по той же схеме, только для переговоров бизнесмену было предложено отправиться в Латвию. В Юрмале «чекисты» забрали у Горецкого Apple MacBook, iPhone X, наушники. Добычей преступников стали также акции ОАО «Норильский никель», ОАО «Газпром нефть», компаний «Яндекс» и «Феррари» на 465 тыс. руб.



Под угрозой насилия коммерсант позвонил в Москву и попросил своего бухгалтера перевести на его банковскую карту 3 млн руб. Еще 900 тыс. руб. приятель по просьбе Владимира Горецкого передал сообщнику похитителей наличными в столице.



Отпустили партнера «Додо пиццы» лишь после того, как он выдал похитителям долговую расписку еще на 7,5 млн руб. По мнению суда, бизнесмену был нанесен ущерб в размере 3 млн 533 тыс. руб. Отданные в Москве 900 тыс. руб. суд в иск не включил, но признал за потерпевшим право требования компенсации морального вред на 1 млн руб.



Адвокаты установили, что Владимир Горецкий стал жертвой бригады преступников, состоящей в основном из уроженцев Днепропетровской области Украины. Они выезжали в Латвию для его захвата.



Последней жертвой группировки стал гражданин Южной Кореи российского происхождения Роман Вернидуб, основатель компании Koru Pharmaceuticals, торгующей препаратами для косметологии. На вилле в Стамбуле, куда прибыл Вернидуб, боевики представились бойцами Росгвардии.



Турецкий разбой стал рекордным для группировки. Предприниматель был вынужден отдать боевикам Apple MacBook Pro, телефон Samsung Galaxy Nout 9 и взятые с собой $20 тыс. Еще 4 млн руб. и $110 тыс. по просьбе бизнесмена собрали его родственники в России. Суд признал право потерпевшего на компенсацию в размере 13 млн 783 тыс. руб.



Данные шести вероятных подельников Андрея Ферриса известны полиции. Однако сами они для следствия пока недоступны.



