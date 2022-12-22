Корреспонденты, которые прыгают под машины, и помощники депутатов, которые сидят в тюрьме

Аргументы Недели → Криминал 13+

22 декабря 2022, 18:47

Бывший помощник бизнесмена и депутата Анатолия Быкова Алексей Талюк получил наказание в виде двух лет условного заключения и штрафа в размере 50 тыс. рублей. По версии следствия, Алексей Талюк зимой 2020 года наехал на своём автомобиле на корреспондента ВГТРК «Россия», который пытался взять у него интервью. Талюк назвал произошедшее «спланированной провокацией».



Съёмочная группа работала в Красноярске с 15 по 21 февраля и собирала материал об Анатолии Быкове, алюминиевом магнате и бывшем региональном депутате. Они хотели взять комментарий у Алексея Талюка, который был помощником Быкова до 2016 года. Но Талюк отказался и сбил корреспондента Павла Брыкина на машине, из-за чего тот обратился к врачу. У журналиста зафиксированы повреждения средней тяжести.



Алексей Талюк во время суда отметил, что сам вызвал журналисту скорую и полицию, когда тот прыгнул на машину. Гособвинение просило для него 4 года колонии и штраф 10 миллионов. Это не первое дело для Талюка, в октябре 2022 он уже получил три года колонии за покушение на мошенничество. Его бывший работодатель с 2020 года тоже отбывает наказание за организацию двух заказных убийств в 1994 году. Он получил 13 лет колонии.