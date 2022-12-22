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Аргументы Недели → Криминал 13+

Кроты в банках сдают мошенникам информацию о новых картах

, 17:34

Кроты в банках сдают мошенникам информацию о новых картах

Мошенники придумывают всё новые способы выманивания денег у россиян с банковских карт. Очередная схема аферистов затронула новые карты. После их доставки минут через 10-15 владельцу поступает звонок якобы от сотрудника банка, который предлагает помощь в её активации. Для этого он просит сообщить PIN-код, CVV-номер, сведения о периоде действия карты, пришедшего на телефон кода и т. д.

Информацию о выпуске новых карт и сведения по ним аферисты получают от сотрудников банка – «кротов», которым преступники платят 500-1500 руб. за данные одного клиента. Получая небольшую зарплату и не неся никакой ответственности за сохранность сведений, некоторые сотрудники с удовольствием соглашаются на такую сделку.

Другой способ выманивания денег с банковской карты – простой обзвон людей, среди которых рано или поздно попадается клиент банка, недавно получивший новую карту. Также реквизиты часто оставляют покупатели товаров в Интернет-магазинах, есть они и у работодателей, чьи сотрудники являются клиентами какого-либо банка.

Настоящий банковский работник может позвонить только для напоминания об активации карты в течение какого-то времени, для выяснения, остался ли клиент доволен обслуживанием. Никаких кодов и сведений он спрашивать не будет.

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