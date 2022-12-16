Внутренний пронос: адвокат доставляла в себе запрещённые предметы для заключенных

Аргументы Недели → Криминал 13+

16 декабря 2022, 18:12

Московская прокуратура сообщила о задержании в СИЗО «Матросская тишина» адвоката Карачаево-Черкесской адвокатской палаты Марины Джантемировой. Женщина пыталась пронести внутри себя предметы, запрещённые к передаче подследственным. Речь идёт о 4-х мобильных телефонах (2 Nokia и 2 айфона), зарядок к ним, пузырьке с находящейся внутри смесью, состоящей из 2-х препаратов, которые (по предварительным данным) являются сильнодействующими, а также колоде карт. Вещи были помещены в презервативы, но при проходе через рамку металлодетекрора были выявлены.



Это не первая попытка Джантемировой занести что-либо в СИЗО незаконным способом. Ранее женщину не пропустили в «Водник», куда она всё тем же способом пыталась пронести телефон модели Nokia, зарядное устройство к нему и пару сим-карт.



Адвоката Джантемирову ранее уже привлекали к административной ответственности: за отказ от прохождения медицинского освидетельствования при возникшем у сотрудников ГИБДД подозрении об управлении ею автомобилем в нетрезвом состоянии, а также при попытке выкрасть в московском магазине Spar бутылку алкоголя, на этот раз, более привычным способом. Материалы направлены в Следственный комитет России.