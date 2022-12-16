Не по форме взятка - экз замглавы Росгвардии инкриминируют ещё одно мошенничество

Аргументы Недели → Криминал 13+

16 декабря 2022, 16:22

Экс-замглавы Росгвардии Сергею Милейко собираются инкриминировать участие в махинациях, связанных с поставками по завышенной цене формы и другого обмундирования низкого качества для ведомства. Его доставили из Кирово-Чепецкой ИК в следственный изолятор г. Москвы для проведения следственных действий.



Ранее Милейко обвиняли в мошенническом завладении нежилым помещением в ведомственном доме в Балашихе, где его жена устроила косметическое заведение. Лишённый звания генерала, осуждённый уже отбывал наказание, назначенное судом, в виде 6 лет в исправительном учреждении общего режима, когда появилась информация о новом деле о получении взятки в 10 млн рублей за покровительство производителям обмундирования для национальной гвардии РФ. По предварительным подсчётам, ущерб от противоправных действий оценили приблизительно в 390 млн рублей.



Защитник Сергея Милейко Артём Врублевский заявляет, что наценка ниже 1% не является нарушением закона. Кроме того, он утверждает, что следователи не уведомляли адвоката о новом уголовном деле его подзащитного, как требует УПК. Защита считает, что проведённые экспертизы основываются на нечётко определённой «средневзвешенной» цене, не опираясь на методы анализа рынка.