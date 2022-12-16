Экс-замглавы Росгвардии Сергею Милейко собираются инкриминировать участие в махинациях, связанных с поставками по завышенной цене формы и другого обмундирования низкого качества для ведомства. Его доставили из Кирово-Чепецкой ИК в следственный изолятор г. Москвы для проведения следственных действий.
Ранее Милейко обвиняли в мошенническом завладении нежилым помещением в ведомственном доме в Балашихе, где его жена устроила косметическое заведение. Лишённый звания генерала, осуждённый уже отбывал наказание, назначенное судом, в виде 6 лет в исправительном учреждении общего режима, когда появилась информация о новом деле о получении взятки в 10 млн рублей за покровительство производителям обмундирования для национальной гвардии РФ. По предварительным подсчётам, ущерб от противоправных действий оценили приблизительно в 390 млн рублей.
Защитник Сергея Милейко Артём Врублевский заявляет, что наценка ниже 1% не является нарушением закона. Кроме того, он утверждает, что следователи не уведомляли адвоката о новом уголовном деле его подзащитного, как требует УПК. Защита считает, что проведённые экспертизы основываются на нечётко определённой «средневзвешенной» цене, не опираясь на методы анализа рынка.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против РФ пока ее жизненные интересы не будут под угрозой
ФИФА отклонила просьбу украинского лидера Зеленского показать его видеообращение на стадионе перед матчем чемпионата мира в Катаре
Politico: западные дипломаты полагают, что переговоров РФ и Украины может не быть еще несколько лет, а конфликт реально заморозить
- #ЗАУГЛОМ Академик РАН Рубин о боевых гибридах человека с животным, злодеях Запада и голубой крови
- 16:22 Не по форме взятка - экз замглавы Росгвардии инкриминируют ещё одно мошенничество
- 13:37 Взятки в Ленинских горках: к Ильичу пристроили склады
- 13.12 13:39 Владивостоку не везёт на мэров - уже третий на скамье подсудимых
- 09.12 12:32 Полковнику Мертвищеву, попросившему у военкома стиральную машинку за свое покровительство, предъявили обвинение в коррупции
- Telegram | (Подписаться) Дроны, использованные Украиной для атак на Крым и другие регионы РФ, изготовила американская компания SpektreWorks